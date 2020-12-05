Apple, Abonelik Seçeneklerine Aile Paylaşımını da Ekledi!

Aile üyeleriniz ile bir uygulama içi satın alma işleminin getirdiği avantajları paylaşmak ister misiniz? Teknoloji devi Apple, geliştiricilerin abonelik seçeneklerine aile paylaşımını da eklemesine olanak sunan yeni bir seçenek getirdiğini duyurdu.

Apple tarafından yapılan açıklamaya göre uygulamanın reklamsız veya profesyonel bir sürümünü kullanmak için uygulama içi satın alma işleminde bulunursanız bu özellikten yalnızca siz değil, aile üyeleriniz de faydalanabilecek.

Apple’ın Yeni Seçeneği Aile Paylaşımı Ne İşe Yarıyor?

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, abonelik seçeneklerine iOS işletim sistemli akıllı telefona sahip aile üyelerinin bir uygulama için birden fazla ödeme yapmasına gerek bırakmayacak bir seçenek daha eklediğini duyurdu.

Şirket tarafından aktarılan bilgilere göre oyun içi kullanılabilen bir para satın alırsanız bunu kullanan yalnızca siz olursunuz ama herhangi bir uygulamanın reklamsız sürümünü veya daha profesyonel bir sürümünü kullanmak için uygulama içi satın alma işleminde bulunursanız elde ettiğiniz avantajdan diğer aile üyelerinizin de faydalanmasını sağlayabilirsiniz.

Bu Seçenek Her Uygulamada Kullanılamıyor

Apple, uygulama geliştiricilerine bu abonelik seçeneğini eklemesi için zorlamıyor. Geliştiriciler eğer bu seçeneği etkin hale getirirse uygulamanın kullanıcıları elde ettiği avantajları aile üyeleri ile paylaşabilirler fakat uygulamanın geliştiricileri bu seçeneği etkinleştirmezse her aile üyesinin ayrı ayrı satın alma işleminde bulunması gerekecektir.

Apple tarafından getirilen aile paylaşımı seçeneği kalori takip uygulaması FoodNoms’ta etkin bir şekilde kullanılabiliyor. Seçenek şimdilik çok fazla uygulama tarafından kullanılmasa da zamanla birçok uygulamanın bu seçeneğe destek vereceği düşünülüyor.

MacRumors, uygulama içi satın alma işleminden yararlanacak aile üyelerinin alışılmışın dışında bir yol izlemesi gerektiğini söyledi. Örneğin herhangi bir uygulamanın “Pro” kilidini açmak için uygulama içi ödeme yapmak gerekiyor. Aile üyelerinden herhangi biri bunu yaparsa ailedeki diğer kişilerin App Store’a gitmesi, sağ üstteki hesap butonuna tıklaması, “Satın Alınanlar”a gitmesi ve ardından kilidi açan aile üyesini seçmesi gerekiyor.

Çok sık kullandığınız uygulama bu abonelik hizmetini henüz desteklemiyorsa birkaç gün beklemeniz iyi bir fikir olabilir. Bu seçenek etkinleştirildiğinde bildirim aldığını belirten kullanıcılar bulunsa da bildirimin gelip gelmediği henüz belli değil. Bu nedenle emin olmanız için uygulamayı sık sık kontrol etmeniz öneriliyor.