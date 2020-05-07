Apple Açığını Bulan Genç, Aldığı Ödül ile Şaşırttı

Apple'ın daha önce pek çok açığını bulan ve Mersin'de yaşayan Çayan Temel, yeni bir açık buldu. Çayan Temel, 1.5 TL değerindeki müzik klibi ile ödüllendirildi.

Apple, Açık Bulan Gence 1.5 TL'lik Müzik Klibi Verdi

Çayan Temel yaptığı açıklamada durumu komik ama gerçek olarak değerlendirdi. Genç açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"Bu merakım benim oyun oynama isteğimi de artırıyordu. Telefonlardan ücretsiz oyun oynama tekniklerini araştırmaya başladım ve bunu da başardım. Daha sonra bu açık bulma olayı bende tutkuya dönüştü ve geçen süre zarfında Apple’nın birçok açığını buldum.

Şu anda son olarak bulduğum açık ile de tamamıyla ücretli olan ve dışarıdan müdahale edilemeyen Apple müzik ve film kliplerini ücretsiz olarak indirebilmeyi, dinleme ve izleme olanağını buldum. Ben bunu daha sonra Apple’a bildirdim ve bana teşekkür maili gönderdiler.

Mail’de daha sonraki görüşmelerimiz sonunda açığı kapattılar ve bana 1,5 lira değerindeki müzik klibi hediye ettiler. Bu komik bir durum ama gerçek"

Apple tarafından Çayan Temel'e gönderilen mailin ekran görüntüsüne hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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