Apple Açığını Bulan Genç Haberleri Asılsız Olabilir!

Utku Sen Youtube kanalında yayınladığı videosunda güvenlik açığı sektörü nasıldır ve nasıl ilerler hakkında bilgi verdi. Utku Sen profesyonel olarak güvenlik açıklarını değerlendirdiğini belirtti ve Apple açığını bulan genç haberlerinin asılsız olduğunu söyledi.

Apple Açığını Bulan Genç Haberleri Asılsız Mı?

Bir kişinin bir güvenlik açığı bulduğunda rapor yazdığını ve firmaya gönderdiğini söyleyen Utku Sen, bu işin piyasasının minimum 150 dolar olduğunu ortalama 300 dolardan başladığını açıkladı.

Şu anda kadar 200 bin dolar gibi bir ücretin güvenlik açığı bulan kişilere verilmediğini söyleyen Sen, bu tip ödüller verildiğinde dünya basınında büyük yankı bulacağını ve firma ile mail üzerinden iletişimin Türkçe yerine İngilizce bir şekilde gerçekleştiğini belirtti.

Apple'ın bir gence 1.5 TL'lik bir ödül verdiği haberleri gündeme gelmişti. Utku Sen, bunun siber güvenlik ile alakasının olmadığının altını çizdi ve çektiği videonun ilerleyen kısımlarında Apple açığı ile ilgili sahte bir haber hazırladı. Daha sonra ise haberi ücret karşılığında haber sitelerine gönderdi. Haber ücret karşılığında bir haber sitesinde yayınlandı.

Hemen aşağıdan Utku Sen tarafından çekilen videoyu izleyebilirsiniz.

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