Apple, Yeni AirPods 2'yi Sessiz Sedasız Satışa Sundu!

Teknoloji devi Apple, kablosuz kulaklığının yeni versiyonunu internet sitesi üzerinden sessiz sedasız satışa çıkardı. Yeni satışa çıkan AirPods 2'nin özelliklerini ve fiyatını sizler için derledik.

AirPods 2 Özellikleri

Apple bir önceki kablosuz kulaklık modeli ile aynı görünüme sahip olan yeni AirPods 2, üzerinde barındırdığı H1 çipi sayesinde konuşma süresini iki katına çıkardı. AirPods 2 sesli akıllı asistan desteğine kavuştu! Apple, yeni kablosuz kulaklığına 'Hey Siri' entegrasyonunu getirdi. Bu yenilik sayesinde telefonunuzu cebinizden çıkarmadan Siri ile konuşabileceksiniz. AirPods 2'nin getirdiği bir diğer yenilik de kablosuz şarj kutusu. Artık yeni AirPods'lar kablosuz şarj desteğine sahip.

AirPods 2 Fiyatı

Apple fanlarının uzun süredir beklediği kulaklık artık satışta. Apple, AirPods 2'nin fiyatının kablosuz şarj kutusu ile birlikte 1.399 TL olduğunu açıkladı. Bir önceki AirPods sürümüne sahip iseniz üzülmeyin! Apple, AirPods 2'nin şarj kutusunun ayrı olarak da satılacağını söyledi. Kablosuz şarj kutusunun fiyatınınsa 549 TL olduğu duyuruldu.

Sizler AirPods 2 hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni tanıtılan kablosuz kulaklık pahalı mı? Yorumlarınızı bekliyoruz!