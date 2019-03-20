  1. Tamindir
  2. haber
  3. teknoloji
  4. Apple, Yeni AirPods 2'yi Sessiz Sedasız Satışa Sundu!

Apple, Yeni AirPods 2'yi Sessiz Sedasız Satışa Sundu!

AirPods 2 Hakkında Önemli İddia
Emre Fırtına
Emre Fırtına - | teknoloji

Teknoloji devi Apple, kablosuz kulaklığının yeni versiyonunu internet sitesi üzerinden sessiz sedasız satışa çıkardı. Yeni satışa çıkan AirPods 2'nin özelliklerini ve fiyatını sizler için derledik.

AirPods 2 Özellikleri

Apple bir önceki kablosuz kulaklık modeli ile aynı görünüme sahip olan yeni AirPods 2, üzerinde barındırdığı H1 çipi sayesinde konuşma süresini iki katına çıkardı. AirPods 2 sesli akıllı asistan desteğine kavuştu! Apple, yeni kablosuz kulaklığına 'Hey Siri' entegrasyonunu getirdi. Bu yenilik sayesinde telefonunuzu cebinizden çıkarmadan Siri ile konuşabileceksiniz. AirPods 2'nin getirdiği bir diğer yenilik de kablosuz şarj kutusu. Artık yeni AirPods'lar kablosuz şarj desteğine sahip.

AirPods 2 Fiyatı

Apple fanlarının uzun süredir beklediği kulaklık artık satışta. Apple, AirPods 2'nin fiyatının kablosuz şarj kutusu ile birlikte 1.399 TL olduğunu açıkladı. Bir önceki AirPods sürümüne sahip iseniz üzülmeyin! Apple, AirPods 2'nin şarj kutusunun ayrı olarak da satılacağını söyledi. Kablosuz şarj kutusunun fiyatınınsa 549 TL olduğu duyuruldu.

Sizler AirPods 2 hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni tanıtılan kablosuz kulaklık pahalı mı? Yorumlarınızı bekliyoruz!

02:18 Kaybolan AirPods Nasıl Bulunur
MOBİL Kaybolan AirPods Nasıl Bulunur
Tim Cook: "Apple Sizi Uçuracak Yeni Ürünler Üzerinde Çalışıyor" TEKNOLOJİ Tim Cook: "Apple Sizi Uçuracak Yeni Ürünler Üzerinde Çalışıyor"
iPhone X'dan Daha Pahalı 11 Telefon LİSTELER iPhone X'dan Daha Pahalı 11 Telefon

ETİKETLER: Apple airpods 2

YORUMLAR