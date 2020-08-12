Apple AirPods 3 Tehlikeyi Önceden Sezecek

Apple ile ilgili sızıntılar önümüzdeki dönemlerde yeni nesil tam kablosuz kulaklık modellerii AirPods 3 ve AirPods Pro Lite ile tanışacağımızı işaret ediyor. Yeni bir patentin ışığında her iki modelin dikkat çeken bir güvenlik önlemi ile geleceğini söyleyebiliriz. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

Apple AirPods Tehlikeyi Fark Edecek

11 Ağustos tarihinde onaylanan patente göre eğer AirPods, çevrenizde gelişen potansiyel tehlikeleri tespit ederse müziğinizin sesini azaltacak ya da tamamen kısacak. Patentte yapılan açıklamada ses seviyesini ayarlama, sesin çalışmasını durdurma ya da engelleme, geri bildirim, talimat, tavsiye ve güvenlik bilgileri sağlama yer alıyor.

Tabii en azından bulunduğumuz aşamada bunun nasıl çalışacağını tam olarak kestiremiyoruz ancak ilk bakışta, örneğin bir arabanın kornası çaldığında kulaklık ses seviyesini azaltarak bunun farkında olmanızı sağlayabilir. Tabii bunun çevredeki her kornada gerçekleşmesi müzik deneyimini çok olumsuz bir şekilde etkileyebileceğinden ne kadar işlevsel olduğunu test etmek gerekecektir.

Peki siz yayınlanan bu patent hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce alınan bu patent kullanıcılara ne gibi şeyler sağlayacak ve ne gibi koşullarda kullanılabilir olacak? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.