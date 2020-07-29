Apple AirPods 3, Kemik İletim Teknolojisi ile Gelebilir

Apple’ın gerçek kablosuz kulaklıkları Apple AirPods, şirketin en çok satan ürünlerinden biri olmaya devam ediyor. Şirket, AirPods Pro ile aktif gürültü engelleme özelliğini getirerek gözde ürününü geliştirdi. Şimdi yeni bir patent, şirketin kemik iletim sesine sahip yeni bir AirPods modeli üzerinde çalıştığını gösteriyor.

AppleInsider aracılığıyla öğrendiğimiz, Apple’a verilen yeni bir patent, kemik iletim sesli yeni bir AirPods kulaklığı gösteriyor. Amerika merkezli teknoloji devi, kemik iletimini normal hava bazlı ses iletimi ile birleştiren bir sistem tasarlıyor.

Kemik İletim Teknolojisi Nedir?

Bilmeyenler için, kemik iletimi, kafatası kemiği yoluyla iç kulağa ses iletilmesini sağlıyor. Bu, kullanıcının ses içeriğini kulak kanalını engellemeden veya kulaklığı kullanmadan duymasını sağlıyor. Bu teknolojinin dezavantajları da yok değil. Yüksek frekansta çalışmaması en önemlisi. İnsan işitmesi 20Hz - 20.000Hz arasında değişir ancak kemik iletimi sadece 4000Hz altı seviyelerde etkilidir, daha sonra ses kalitesi bozulmaya başlar. Ayrıca teknolojinin çalışması için kafa ile temas gerekir, bu gıdıklama hissine neden olacağından bazı kullanıcılar için sinir bozucu olabilir. Ancak Apple patentinin yüksek frekanslı ses için bir çözümü var. Orta ve düşük frekanslı sinyaller kemik iletimi yoluyla bir kompresör kullanılarak verilirken, yüksek frekanslı sinyaller hava yoluyla iletiliyor, böylece hem kemik iletimi hem de hava iletiminde en iyisi sağlanmış oluyor.

AirPods 3, Kemik İletim Teknolojisi ile Gelebilir

Apple’ın “Ses kompresörleri kullanarak çok yollu ses stimülasyonu” başlıklı patenti ilk olarak Mayıs 2018’de dosyalandı. Apple’ın her yıl onlarca patenti ortaya çıkıyor ancak hepsi son kullanıcıya ulaşan ticari ürünlere dönüşmüyor. Öte yandan, tanınan Apple analisti Ming-Chi Kuo, kemik iletim teknolojisine sahip AirPods modelinin AirPods 3 olacağını, AirPods Pro ile aynı tasarıma sahip olacağını ve geelecek yılın WWDC etkinliğinde tanıtılacağını iddia ediyor.