Apple AirPods 3 Tanıtılmadan Kılıfı Satışa Sunuldu

Apple AirPods 3 hakkında pek çok söylenti ortaya atılırken, yeni modele ait kılıf internette satışa sunuldu.

Kılıf Önceki Sızıntıları Doğruluyor

Geçtiğimiz günlerde Amazon üzerinde satışa sunulan ve yeni fark edilen AirPods 3 kılıfı, bazı önemli bilgi ve detayları bizlere sunuyor. Daha önceki sızıntılarla oldukça uyuşan kılıf, geçtiğimiz süreçlerde ortaya çıkan prototipi ve konsept tasarımı doğruluyor.

Kılıfın tanıtım afişlerine baktığımızda şarj durumunu gösterdiğini ve bunu hem kablolu hem de kablosuz şarj için yapabildiğini görüyoruz. Yani yeni modelde de kablosuz şarj desteği ile karşılaşacağız. Bununla birlikte şoka ve çizilmeye dayanıklı kılıfın suya dayanıklılık sunmaması ise akıllarda dahili su dayanıklılığı var mı sorusunu oluşturuyor.

Bir diğer garip detay ise ürün başlığının sonunda yazan (2019 Release) yazısı. Bu da Apple'ın yeni modeli bulunduğumuz yıl içinde tanıtabileceği anlamına gelmekte. Hemen hemen 10 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulan Apple AirPods 3 kılıfına Amazon üzerinden göz atmak ve incelemek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.