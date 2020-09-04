Apple AirPods 3 Bekleyenler için Kötü Haber!

Apple önümüzdeki haftalarda düzenleyeceği etkinlikte bazı yeni ürünlerini tüketicilerle buluşturacak. Bazı sızıntılara göre bu etkinlikte tanıtılacak ürünlerden birisi de AirPods 3 olacaktı ki, yeni raporlar bunun pek de mümkün olmadığını işaret ediyor. Peki AirPods 3 ne zaman tanıtılacak ve ne zaman satışa sunulacak?

AirPods 3 Tanıtım Tarihi: Ne Zaman Tanıtılacak?

Digitimes tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre AirPods 3, 2021 yılında tanıtılacak ve satışa sunulacak. Aynı raporda şirketin AirPods Pro Lite olarak adlandırılan başka bir model üzerinde daha çalıştığı, bu modelin ise 2022 yılında tanıtılarak satışa sunulacağı iddia ediliyor.

AirPods 3'ün AirPods Pro ile benzer bir tasarıma sahip olacağı söylense de bununla ilgili sızıntıların ve raporların birbirine zıt olduğunu söylememiz gerekiyor. Bu noktada yeni modelle ilgili bilinen detayların hala şüpheli olduğunu ve daha kesin detaylar için bir miktar daha beklememiz gerektiğini unutmayın.

Yeni detaylar ortaya çıktıkça sizleri haberdar edeceğiz. Peki siz AirPods 3'ten neler bekliyorsunuz? Sizce AirPods 3 hangi yeniliklerle birlikte gelmeli ve fiyatı ne kadar olmalı? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.