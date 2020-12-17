Apple AirPods 3 Tasarımı için Heyecan Verici Sızıntı!

Bildiğiniz üzere Apple uzun bir süredir yeni nesil tam kablosuz kulaklık modelleri ile gündeme geliyor. Şirketin Mart 2019 tarihinde tanıttığı AirPods 2 modelinden bu yana neredeyse iki yıl gibi bir süre geçmişken, tüm gözlerin AirPods 3'e doğru çevrildiğini söylememiz pek de yanlış olmaz. Bazı yeni sızıntılarla birlikte Apple AirPods 3 tasarımı hakkında daha fazla detaya kavuşmuş olduk.

Apple AirPods 3 Nasıl Olacak?

Söz konusu sızıntılar yalnızca tasarıma değil, yeni modelin özelliklerine, fiyatına ve de çıkış tarihine odaklanıyor. Yazımızın devamında yeni model hakkında bilinen tüm detayları sizlere aktardık. Buradaki bilgilerin şu aşamada yalnızca sızıntıdan ibaret olduğunu unutmayın.

AirPods 3 Tasarımı

Birkaç aydır ortaya atılan raporlar ve sızıntılar AirPods 3'ün tıpkı AirPods Pro gibi görüneceğini işaret ediyordu. Geçtiğimiz saatlerde yayınlanan bazı yeni sızıntılar da bu görüşü destekliyor. Yani AirPods 3, muhtemelen AirPods Pro modeli gibi gözükecek. Tabii bu noktada bazı ufak ayırıcı detaylardan bahsetmemiz gerekiyor.

AirPods 3 Özellikleri

Apple'ın üçüncü nesil AirPods modeli ile ilgili detayları bir araya topladığımızda yeni modelde H1 yonga setinin yer alacağını görüyoruz. Tam da bu noktada AirPods Pro'da yer alan aktif gürültü engelleme özelliğinin AirPods 3 modelinde yer almayacağı iddia ediliyor. Sonuç olarak segmentler arasındaki farkı korumak isteyen şirketin bu adımı, pek de şaşırtıcı olmaz.

AirPods 3 Fiyatı

Öte taraftan her iki model arasındaki fiyat farkı da sızıntılara konuk olmuş durumda. Bu noktada AirPods 3'ün 200 dolar fiyat etiketine sahip olacağı iddia ediliyor ki, ufak bir kıyaslama yapabilmeniz adına AirPods 3 modelinin fiyatı ise 249 dolar dolaylarında

AirPods 3 Çıkış Tarihi

Yine aynı sızıntılardan yola çıktığımızda AirPods 3'ün tanıtım tarihinin 2021 H1 olduğu iddia ediliyor. Bu da, 2021 yılının ilk yarısında karşılaşacağımız anlamına geliyor. AirPods 2'nin Mart 2019 tarihinde tanıtıldığını göz önüne alırsak AirPods 3'ün de Mart 2021 tarihinde tanıtılmasını bekleyebiliriz.

Peki siz Apple'ın yeni tam kablosuz kulaklık modelinden ne bekliyorsunuz? Sizce yeni modelde olması gereken özellikler neler? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.