Apple AirPods 3 Yenilikleri ile Devrim Yapabilir

Ortaya çıkan yeni patentler, Apple'ın AirPods 3 ile devrim yapabileceğini işaret ediyor.

20 Mart tarihinde tanıtılan AirPods 2, daha uzun pil ömrü ve kablosuz şarj çantası seçeneği gibi yeniliklerle gelmişti. Bununla birlikte iPhone modelleri ile suya dayanıklılık dönemini başlatan Apple'ın, yeni AirPods modelinde de benzer bir dayanıklılığa yer vermesi bekleniyordu.

Ancak tanıtılan modelde su geçirmez bir yapıya ya da suya dayanıklılık sertifikasına yer verilmemişti. Ortaya çıkan yeni patent ise Apple'ın bu yönde bir takım çalışmalarının olduğunu ortaya çıkardı.

Dün yayınlanan bu yeni patent, iki önemli yeniliği içeriyor. Bunlardan birincisi Apple, yeni AirPods modelini kısmen ya da tamamen suya dayanıklı bir hale getirmek için çabalıyor. Teoride sıçramalara karşı dayanıklı ya da IP sertifikasına sahip bir ürün ile karşılaşmamız mümkün. Ancak burada önemli olan detay ise bu dayanıklılığın kulaklıklar için değil, taşıma çantası için geçerli olduğu.

Bununla birlikte taşıma çantası ile ilgili ikinci bir detay ise, çok daha şaşırtıcı olması ile öne çıkıyor. Yine patente göre yeni AirPods ile gelecek taşıma çantası, kablosuz ters şarj teknolojisi ile Apple Watch modellerini şarj edebilir. Bu konu ilk başta iyi bir gelişme gibi gözükse de, bunun için yeterli batarya kapasitesinin nasıl sağlanacağı ise merak ediliyor. Hem AirPod'ları hem de gerektiğinde Watch'u şarj edebilecek bir batarya, taşıma çantasının da gereğinden büyük olmasına sebep olabilir.

Bir sonraki AirPods modelinin suya dayanıklı olacağını ya da kablosuz ters şarj ile geleceğini söyleyemeyiz. Ancak alınan patent, şirketin bu konu hakkında düşündüğünü gösteriyor.