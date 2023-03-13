Apple, AirPods Serisini "İşitme Cihazı" Olarak Geliştiriyor Olabilir

Hemen her cihazıyla kullanıcı sağlığına odaklanmaya yönelik çalışmalar yapan Apple, giyilebilir teknoloji ürünlerinden biri olan AirPods'a da bir takım yenilikler getiriyor. Şu an için gelen bilgiler doğrultusunda önümüzdeki senelerde sağlık özellikleri ile AirPods, daha kullanışlı ve verimli hale gelecek.

Bloomberg'in "Power On" bülteninde Mark Gurman, Apple'ın AirPods serisi ile ilgili önemli açıklamalrda bulundu. Önümüzdeki yıllarda kullanıcıların sağlıklı kalmalarını sağlayacak önemli yeniliklerle donatılacak olan AirPods, kişisel kulaklık olmanın ötesinde bir güce sahip olacak.

AirPods Serisinde Büyük Değişiklik

AirPods ve AirPods Pro modelleri, birçok açıdan kullanıcıların beğendiği ürünler olarak öne çıkıyor. Yakın zamanda bir yeni özellik olan "sağlık" geliştirmesine de sahip olması beklenen ürünler, en iyi giyilebilir teknoloji cihazları arasında başı çekebilir gibi duruyor. Birkaç yıl içerisinde "işitme sağlığı özellikleri" sunması planlanan cihazlar, beklenenden daha yüksek sonuçlar verebilir.

Mark Gurman: "AirPods serisinin önümüzdeki bir ya da iki yıl içinde bir sağlık aracı haline getirmek için yükseltmeler yapılacağına inanıyorum."

Gurman'ın yaptığı açıklamalara göre "sağlık aracı" unsurları Apple Watch'ta olduğu gibi doğal bir uzantı halinde olacak. Üstelik bu çalışmanın işitme potansiyelinin daha büyük olduğu yönünde iddialar da bulunuyor.

AirPods Nasıl Çalışacak?

Kalp atış hızını izlemek ve kulak derisindeki kan akışını karakterize edecek olan AirPods, bahsi geçen sağlık özelliği beklentilerini karşılayacak. Bunu, kulak ve bir fotopletismogrom (PPG) sensörü kullanarak, biyometrik algılama yöntemleri ile gerçekleştirecek.

Bunların yanı sıra cihaza VO2 algılama, termometreler, elektrokardiyogram sensörü, empedans kardiyografi ve galvanik deri tepkisi gibi teknolojilerin dahil edildiğine yönelik veriler de bulunuyor. 2014 yılına uzanan patenlerden bazıları da kalp atış hızı, sıcaklık ve terleme gibi reaksiyonların izlenebileceğini ortaya çıkarıyor.

Sağlık özellikleri arasında işitme konusuna vurgu yapan Apple, iPhone'dan ses alarak kullanıcıların işitme duyusunu geliştirmeyi düşünüyor. Bu özelliğin adının da "Canlı Dinleme" olacağı söyleniyor.

FDA tarafından henüz onaylanmayan maddeler ile kulakların işitme cihazı yerine kullanılabilecek donanıma henüz sahip olmadığını da belirtmiş olalım.