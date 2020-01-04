Apple, AirPods Kaplarına Emojiler Ekleyecek

Apple, AirPods kaplarındaki ücretsiz gravür seçeneklerini emoji içerecek şekilde genişletiyor. Yani AirPods kabınıza basılmasını istediğiniz emojiyi ücretsiz olarak seçebileceksiniz.

Emojinizi Ücretsiz Olarak Seçebilirsiniz

Ancak emoji seçeneklerinin kalp sembollerinden yıldız sembollerine kadar birkaç yüz ifadesiyle sınırlı olduğunu belirtelim.

Ayrıca bir hayalet, robot, uzaylı, kafatası, el hareketi (orta parmak seçeneği yok) ya da bir hayvan emojisi ile AirPods kabınızı süsleyebilirsiniz.

Apple, geçtiğimiz Mart ayından bu yana kaplar üzerinde metin gravürleri seçeneklerini de sunuyor. Kabınıza bir tane eklemeye gittiğinizde seçiminizi yapabilirsiniz.

Yine de, bir arkadaşınız AirPods kabınızda kaka emojisine denk gelirse, hakkınızda neler düşünebileceğini göz önünde bulundurarak emoji seçminizi dikkatli bir şekilde yapmanızda fayda var.