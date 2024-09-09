Apple, Dört Yıl Önce Tanıtılan AirPods Max Modelini Güncelledi! İşte Kulaklıkların Yeni Kralı

Apple, merakla beklenen iPhone 16 lansmanını sonunda gerçekleştirdi. Her ne kadar telefonlar etkinliğe damga vuran asıl ürünler olsa şirketin neredeyse tüm duyuruları eşit derecede dikkat çekti. Bunlar arasında AirPods Max ise kuşkusuz en beklenmedik olandı. Apple, sevilen ama unutulmuş kuklaklığını yıllar sonra güncelledi. İşte yeni AirPods Max özellikleri ve fiyatı!

Apple AirPods Max Modelini Güncelledi

Apple, 1. Nesil AirPods Max modelini 2020'de düzenlediği bir etkinlikte yeni iPhone 16 modelleriyle birlikte tanıttı. Kulaklık her ne kadar oldukça beğenilse ve gürültü engelleme teknolojisi gibi özellikleriyle rakipsiz olsa da fiyatı ve standart AirPods'ların daha kullanışlı olması nedeniyle çok da popüler olamadı.

Ancak tüm bunlara rağmen şirket, iPhone 16 ailesiyle birlikte herkesi şaşırtarak AirPods Max modelini güncelledi.