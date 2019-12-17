Apple AirPods Modelleri için Yazılım Güncellemesi Yayınlandı

Apple tarafından yayınlanan güncelleme ile birlikte AirPods 2 ve AirPods Pro modelleri için bazı iyileştirmeler yapıldı.

2C54 Yazılım Güncellemesi Detayları

Geçtiğimiz saatlerde yeni yazılım güncellemesini yayınlayan Apple, yeni güncelleme ile birlikte nelerin değiştirildiği konusunda herhangi bir bilgi vermedi. Bu güncelleme öncesinde AirPods Pro modelinin yazılım sürümü '2B588', AirPods 2 modelinin yazılım sürümü ise '2A364' olarak geçiyordu.

Yayınlanan güncelleme sonrasında her iki model de '2C54' olarak kodlanan yazılım sürümünü çalıştırıyor.

Az önce de belirttiğimiz gibi yeni güncellemenin hangi değişiklikleri sunduğu açıklanmamış olsa da, yayınlanan güncellemeler genellikle performans iyileştirmeleri, hata düzeltmeleri ve özellik stabilizasyonlarını içerir. Bunlar dışında bir yenilik varsa Apple tarafından güncelleme notu paylaşılmadığı için arayıp bulmanız gerekebilir.