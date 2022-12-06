Apple'ın AirPods Pro 2 Satışları Rekor Seviyelere Ulaştı

Apple, akıllı telefon pazarında önemli bir isim olmasının yanı sıra, akıllı saat segmentinde ve kablosuz kulaklık kategorisinde de büyük bir marka değerine sahip. Bugün gelen yeni bir rapor AirPods Pro 2'nin pazarda büyük bir başarı elde ettiğini ortaya koyuyor.

Yeni bilgiler, ikinci nesil AirPods Pro'nun piyasada merakla beklendiğini rakamlarla ortaya koyan bir Canalys raporundan geliyor.

Apple hayranları yeni bir AirPods Pro modelini beklerken, çok popüler olan AirPods Pro'nun halefi büyük satışlara imza atıyor. Cupertino merkezli teknoloji devi Apple, bir haftadan biraz daha uzun bir süre içinde 4 milyon adet satış gerçekleştirmeyi başardı.

Apple Son Çeyreği Rakibi Samsung'un Önünde Kapattı

Apple, bu yılın üçüncü çeyreğinde %30,9 pazar payıyla yaklaşık 23,8 milyon adet kulaklık satışına ulaştı.

Özellikle bu, aynı zamanda geçen yılın aynı çeyreğine göre %34'lük oldukça büyük bir büyümeye işaret ediyor. Bu meblağnın 4,2 milyon adetlik kısmını, 2022'nin 3. çeyreğinde AirPods Pro 2 tek başına oluşturdu. 2. nesil modeller 7 Eylül'de duyurulmuş, 23 Eylül'de ise piyasaya çıkmıştı.

Öte yandan AirPods Pro 2'nin en büyük rakibi Samsung'un Galaxy Buds 2 Pro kulaklıkları bu yılın üçüncü çeyreğinde satışlarında önemli bir düşüş gördü.