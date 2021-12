Apple AirPods Pro Gen 2 Çıkış Tarihi Sızdırıldı

2019 yılında tanıtılan ve satışa sunulan AirPods Pro, şu sıralar iki yaşında bir kablosuz kulaklık olarak hayatına devam ediyor. Pek çok kullanıcı şirketin bu modeli ne zaman yenileyeceğini merak ederken, AirPods Pro Gen 2 çıkış tarihi ortaya çıkmış olabilir.

AirPods Pro Gen 2 Ne Zaman Çıkacak?

Güvenilir sızıntıları ile yakından tanıdığımız Ming-Chi Kuo tarafından yapılan açıklamalara göre, AirPods Pro Gen 2 önümüzdeki senenin son çeyreğinde satışa sunulacak. Kaba bir tanımlama ile bu, 1 Ekim 2022 ila 31 Aralık 2022 arasındaki bir tarihe denk geliyor.

Ufak bir hatırlatma olması adına AirPods Pro, 30 Aralık 2019 tarihinde tanıtılmış ve kısa bir süre sonra satışa sunulmuştu. Yeni modelin de benzer bir takvime sadık kalması uygun bir senaryo gibi gözüküyor. Öte taraftan Kuo, tam bir tarih vermekten kaçınıyor.

Kaybolan AirPods Daha Hızlı Bulunabilecek

AirPods Pro ve AirPods Max için yayınlanacak olan yazılım güncellemesi, her iki model için Find My entegrasyonu ile birlikte geliyor. Bu sayede kaybolan kulaklığınızı bulabilmek için direkt olarak Find My uygulamasını kullanabileceksiniz. Ayrıca cihazınız Bluetooth menzilinin dışında olsa dahi bu özellikten faydalanabileceksiniz.

Bildiğiniz üzere şu anda Find My üzerindeki cihazınızı yalnızca menzil kapsamında ise görebiliyorsunuz ve menzil kapsamında değilse, yalnızca aktif oldukları son konumları görebilme şansına sahipsiniz. Son güncelleme diğer kullanıcıların cihazlarından faydalanarak cihazınızın konumunu bulabilme fırsatı sunuyor.

Yapılan açıklamaya göre AirPods Pro ve AirPods Max için yayınlanan bu güncellemenin sürüm numarası 4A400 olarak tanımlanıyor. Cihazınızın sürüm numarasını kontrol etmek isterseniz Ayarlar -> Genel -> Hakkında -> AirPods sekmelerini takip ederek detayları görüntüleyebilirsiniz.