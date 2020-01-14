Apple AirPods Pro Güncellemesi Önemli Sorunları Beraberinde Getirdi!

Apple geçtiğimiz aylarda AirPods Pro modelini tanıtmış ve tam kablosuz kulaklık pazarında önemli bir oyuncuyu satışa sunmuştu. AirPods Pro için yayınlanan yeni güncelleme önemli bir sorunu beraberinde getirdi.

Hatalarla Geldi!

17 Aralık tarihinde yayınlanan yazılım güncellemesi ile ilgili detayları daha öncesinde sizlere aktarmıştık. Bu yazıda da belirttiğimiz gibi yeni güncellemenin hangi değişiklikleri sunduğu açıklanmamış olsa da, yayınlanan güncellemeler genellikle performans iyileştirmeleri, hata düzeltmeleri ve özellik stabilizasyonlarını içerir.

Bununla birlikte cihazlarını güncelleyen kullanıcılardan aktif gürültü engelleyici özelliği ile ilgili önemli şikayetler gelmeye başladı. Bazıları bunun öznel bir değerlendirme olduğunu düşünürken başka kullanıcılardan da gelen geri bildirimler ile birlikte bunun güncelleme ile gelen bir sorun olduğu anlaşıldı.

Daha spesifik olarak AirPods Pro, baz aralığında iken izolasyonda önemli bir düşüş gösteriyor. Asıl sorun, şu aşamada bununla ilgili yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Eğer cihazınız etkilendiyse bir süre düzeltme güncellemesini beklemeniz gerekiyor.

Neyse ki Apple yakın bir zamanda bununla ilgili bir düzeltme güncellemesi yayınlayacaktır. Bu sürede ortaya çıkabilecek gelişmelerden haberdar olmak için bizi takipte kalın.