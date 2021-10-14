Apple AirPods Pro Onarım Programı Uzatıldı
Apple'ın belirli AirPods Pro modelleri için başlattığı ücretsiz değişim içeren onarım programının süresi uzatıldı. Peki bu ne anlama geliyor?
Apple bir süre önce AirPods Pro modellerinin küçük bir kısmında ses sorunları yaşanabileceğini duyurduktan sonra, bu sorunlara sahip modeller için ücretsiz değişim içeren onarım programını başlattığını açıklamıştı. Şimdi, bu programın süresi bir sene daha uzatıldı.
AirPods Pro Onarım Programı Bir Yıl Uzatıldı
AirPods Pro modellerinin küçük bir kısmında meydana gelen ses sorunları, cihazların cızırtılı bir ses vermesine neden oluyor. Ayrıca cihazların bazılarında aktif gürültü engelleme teknolojisi de beklendiği gibi çalışmıyor. Apple, bu konuda Ekim 2020 tarihinde bir onarım programı başlattığını duyurmuştu.
Bu onarım programı Ekim 2021 tarihine kadar geçerli olduğu için, bu zaman aralığında sorun yaşayan kullanıcıların onarım merkezlerine başvurarak sorunu bildirmesi gerekiyordu. Bu haftanın başlarında onarım programının süresi ile ilgili güncelleme yapıldı.
Kullanıcılar artık satın alım tarihini izleyen üç yıl içerisinde bu sorunla karşılaşacak olursa, direkt olarak ücretsiz değişim programından faydalanabilecekler. Yani son katılım tarihi yerine fatura tarihinizi izleyen üç yıl boyunca programdan faydalanabiliyor olacaksınız.
Bu durumda Ekim 2020 tarihinde alınan ve sorunlara sahip bir AirPods Pro'yu değiştirmek isterseniz, Ekim 2023 tarihine kadar zamanınız olacak. Şayet bu ve benzeri sorunlarla karşılaştıysanız, onarım programından faydalanabilmek için Apple'ın müşteri temsilcileri ile iletişim kurmanız gerekiyor.
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Onarım Programından Hangi Cihazlar Faydalanabilir?
"Apple, AirPods Pro aygıtlarının küçük bir kısmında ses sorunları yaşanabileceğini belirlemiştir. Etkilenen birimler Ekim 2020'den önce üretilmiştir.
Etkilenen AirPods Pro'larda aşağıdaki davranışlardan en az biri görülebilir:
- Gürültülü ortamlarda, antrenman sırasında veya telefon görüşmesi yaparken artan cızırtı veya statik gürültü
- Aktif Gürültü Engelleme özelliğinin beklendiği gibi çalışmaması (ör. bas ses kaybı veya sokak ya da uçak gürültüsü gibi arka plandaki sesleri daha çok duyma)
Etkilenen AirPods Pro birimlerine (sağ, sol veya her ikisi) Apple veya bir Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı tarafından ücretsiz olarak servis işlemi uygulanacaktır.
Dünya genelindeki bu Apple programı, AirPods Pro'nun standart garanti kapsamını genişletmez. Tüketiciyi koruma yasaları kapsamındaki haklarınız bu programdan etkilenmez. Bu program, etkilenen AirPods Pro aygıtlarını kapsar ve birimin ilk perakende satış tarihinden sonraki 3 yıl boyunca geçerlidir.
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