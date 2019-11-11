Apple AirPods Pro Renklendirmek Cüzdan Boşaltıyor!

Geçtiğimiz günlerde beklenmedik bir anda duyurulan Apple AirPods Pro, fiyatı ile dikkatleri çekmeyi başarmıştı. Eğer bu modeli renklendirmek isterseniz bazı kötü haberlerimiz bulunuyor.

Cüzdan Boşaltacak

Sessiz sedasız bir şekilde satışa sunulan AirPods Pro, yurt dışında bazı ülkelerde satışa sunuldu. Ülkemizde 1,899 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak olan model, yakın zamanda siparişe açılacak. Bununla birlikte modelin yurt dışı fiyatı ise 249 dolar olarak açıklanmıştı.

Apple, şu an için yeni modeli yalnızca beyaz renk ile satışa sunuyor. Şirket, ekstra bir fiyat farkı ile renklendirme seçeneği yapmasa da bunu yapmaya başlayan bazı yerler var. Bu yönde adım atan şirketlerden birisi olan ColorWare, belirli bir ücret karşılığında geniş bir renklendirme seçeneği sunuyor. Üstelik bunu hem taşıma çantası hem de kulaklıklar için yapabiliyor.

Siteye giriş yapıp biraz gezinene kadar her şey güzel.

Şirket yalnızca kulaklıkları renklendirmeniz durumunda 389 dolar ücret talep ediyor. Eğer normal fiyatı düşersek bu da 140 dolar renklendirme ücreti anlamına geliyor. Tabii taşıma çantasını da renklendirmek isterseniz ücret daha da artış gösteriyor. Bu sefer de 439 dolar ödeme yapmanız gerekiyor. Yani hem taşıma çantasını hem de kulaklıkları renklendirmek yaklaşık 190 dolar civarına mal oluyor.

AirPods Pro'nun 249 dolar, kablosuz şarj destekli ikinci nesil AirPods'un 199 dolar ve standart ikinci nesil AirPods'un 159 dolar olduğunu düşünürsek, bazı şeylerin ters gittiğini söyleyebiliriz.

Şu an için benzer hizmetleri sunan yerel şirketlerin olup olmadığını bilmesek de, renklendirme için bu fiyatların ödenmesinin mantıklı şeyler olmadığını söyleyebiliriz.