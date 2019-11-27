Apple, AirPods Pro Üretimini Katlıyor!

Apple tarafından geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde satışa sunulan AirPods Pro, fiyatı ve tasarımı ile tüketicileri ikiye ayırmıştı. Yeni raporlar, Apple'ın üretim tarafında bazı değişikliklere gideceğini işaret ediyor.

Apple AirPods Pro Üretimi için Yeni Sızıntı

Bloomberg tarafından açıklanan yeni rapora göre Apple, AirPods Pro modellerinin üretiminde artışa gidecek. Çin tedarik zincirinden edinilen bilgilere göre şirket, ayda bir milyon birim olan üretim sayısını ayda iki milyon birim olarak güncellemeye karar verdi. Bu ise iki kat artış anlamına geliyor ki, satışların iyi gittiğini gösteriyor.

Pek çok ülkede standart AirPods modellerini bir gün tedarik süresi ile edinebilmeniz mümkün. Buna karşın yine pek çok ülkede AirPods Pro modellerinin ortalama tedarik süresi dört hafta dolaylarında. Benzer şekilde ülkemizde de ortalama gönderim süresi dört hafta olarak belirtiliyor.

Bu talepleri karşılamak adına harekete geçmesi gerektiğini düşünen şirket, bu duruma çare olarak üretim miktarını ikiye katlamaya karar verdi. Yine de bu üretimin kademeli olarak artırılması, kısa vadede nakliye sürelerinin düşmesine yol açmayabilir.