Apple, AirPods Pro Yüzünden Bir Davayla Karşı Karşıya

Apple, AirPods Pro'yu kullanırken Amber Alert çaldığında oğullarının kalıcı işitme kaybı yaşadığını iddia eden bir ailenin davası ile karşı karşıya. Çocuğun hayatının geri kalanında işitme cihazı takması gerekecek.

NBC News, davanın Teksaslı bir çift tarafından açıldığını ve 12 yaşındaki oğullarının (B.G.) bir Amber Alert sesi kulak zarlarından birini yırttı. Amber Alert, Türkiye'de bulunmayan ve daha çok acil çağrıları/kayıp alarmları için kullanılan bir sistem.

Davaya göre B.G. aniden ve uyarı vermeden, B.G.'nin kulak zarını yırtan, kokleasına zarar veren ve B.G.'nin işitmesinde ciddi yaralanmalara neden olan bir ses seviyesinde Amber Alert çaldığında Netflix'i "düşük ses seviyesinde" izliyordu. Aile, B.G. 2020'deki olaydan sonra baş dönmesi, mide bulantısı ve kulak çınlaması yaşadı ve hayatının geri kalanında işitme cihazı kullanması gerekecek. Dava "AirPod'lar, bildirim veya uyarı seslerini, yaymalarına neden olan güvenli bir seviyeye otomatik olarak düşürmüyor, kontrol etmiyor, sınırlamıyor veya artırmıyor." diyor.

Ailenin Avukatı Apple'ı Suçlu Buluyor

Aileyi temsil eden PMR Law avukatı ve kurucu ortağı Tej Paranjpe "Bu çocuğun hayatı ciddi şekilde değişti çünkü Apple, AirPod'larının ses seviyeleri hakkında bir uyarı vermedi ve kalıcı işitme kaybına yol açtı." dedi. Tej Paranjpe sözlerine şöyle devam etti:

"Apple, AirPod'ları güvenli seviyelere kendini ayarlayacak şekilde tasarlasaydı veya uyarılarla ilişkili ses artışları hakkında uyarılar sağlasaydı bu çocuk normal bir hayat yaşıyor olurdu."

B.G.'nin ailesi dava yoluyla fiziksel zararı, acı ve ıstırabı, engel durumunu, zihinsel ıstırabı, duygusal travması ve gelecekteki tıbbi harcamaları için tazminat ve Apple'a karşı cezai tazminat talep ediyor. Bu, kullanıcıların son derece popüler AirPod'lardaki ses artışlarından ilk şikayeti değil. Şirketin destek forumlarında benzer birçok şikayet bulunuyor.