Apple AirPods Satışları Katlanarak Artacak

Bloomberg tarafından yayınlanan yeni bir rapor, Apple AirPods satışlarının katlanarak artacağını işaret ediyor.

2019 Beklentisi 60 Milyon Birim

Apple tarafından alınan yeni kararla birlikte satılan ürün miktarı verileri bir süredir finansal raporlar içerisinde yer almıyor. Bununla birlikte Bloomberg tarafından yayınlanan yeni bir rapor, şirketin ne durumda olduğunu ve bu seneyi nasıl tamamlayacağını gözler önüne sermekte.

Söz konusu rapora 2019 yılı içerisinde yapılacak satışlar, 2018 yılına göre "beklenenden çok daha yüksek" olacak. Özellikle AirPods Pro satışlarının beklentileri aştığını belirten raporda, toplam AirPods satışının 60 milyon birim civarında olacağı da vurgulanıyor. Bu sayı ise geçtiğimiz seneye göre iki kat daha fazla.

Tam kablosuz kulaklık pazarında önemli oyuncular bulunsa da, Apple'ın bu pazarın lideri olduğu gerçeği su götürmez bir gerçek olarak öne çıkmakta. Şirket yalnızca kablosuz kulaklık tarafında değil, akıllı ev ürünleri ve giyilebilir aksesuar kategorilerinde de önemli büyümeler yaşıyor.