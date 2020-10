Apple AirPods Studio Tanıtım Tarihi için Beklenmedik İddia

Apple'ın önümüzdeki hafta düzenleyeceği iPhone 12 etkinliğinde AirPods Studio'yu duyurması bekleniyor. Şirket, genellikle duyurudan hemen sonra yeni tanıttığı ürünlerini satışa çıkarıyor, ancak AirPods Studio'da durum böyle olmayabilir. AirPods Studio tanıtım tarihi ertelenebilir.

Apple'ın kulak üstü kablosuz kulaklık modeli AirPods Studio tanıtım tarihi ile hayal kırıklığı yaşatabilir. AirPods Studio ne zaman tanıtılacak? sorusuna ürün hakkında sızıntılar yapan Jon Prosser tarafından bir cevap verildi. Jon Prosser'a göre, AirPods Studio'nun seri üretimi 20 Ekim'e kadar tamamlanmayacak.

İlk seri üretimden sonra, Apple yine de ürünü dünya çapındaki distribütörlere göndermek zorunda kalacak ve bu da bir hafta ila 10 gün sürecek duruyor. AirPods Studio'nun Apple'ın 13 Ekim etkinliğinden kısa bir süre sonra ön siparişe çıkma ihtimalinin düşük olduğu söylenmekte.

Prosser, Apple'ın AirPods Studio'yu 13 Ekim'de tanıtması ve ardından ayın sonuna doğru veya Kasım ayı başında müşterilere göndermeye başlamasının mümkün olduğunu söylüyor. Sızıntıyı yapan kişi, Apple'ın AirPods Studio'yu bu ayın sonunda bir basın bülteni yoluyla duyurma veya Kasım ayındaki bir etkinliğe kadar lansmanını erteleme olasılığını da tahmin ediyor.

Şu an için AirPods Studio'nun ne zaman tanıtılacağı belirsizliğini korumakta. Apple'ın Kasım ayında Apple Silikon tabanlı Mac'ler için başka bir etkinlik düzenleyeceği konuşuluyor. Apple'ın ne yapacağını belirlemek zor ancak şirket AirPods Studio'yu önümüzdeki hafta yapacağı 'Hi, Speed' etkinliğinde duyurmazsa şaşırmamanız gerekiyor.

