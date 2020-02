Apple AirPods X'in Fiyatı Akıllı Telefonlarla Yarışacak!

Apple son zamanlarda yeni bir kulak üstü kulaklık söylentileri ile gündeme geliyor ve görünüşe göre yeni model sızdırılmış olabilir.

Jon Prosser tarafından yayınlanan yeni bir görselde Apple AirPods (X Generation) ya da diğer adı ile AirPods X olarak bilinen yeni modelin bazı detaylarına yer verildi. Hemen aşağıda görebileceğiniz ürünün 399 dolar fiyat etiketine sahip olacağı iddia ediliyor ki bu fiyatın biraz yüksek olduğu söylenebilir.

Multiple Target employees have started reaching out to me about this 🤔



Showing up in their systems and on UPC scanners is this mysterious “Apple AirPods (X Generation)” listing, priced at $399. 👀



Potentially Apple’s over-ear “StudioPods” headphones. Launch soon (March)? pic.twitter.com/NVcqH8As47