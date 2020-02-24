Apple AirPods X'in Fiyatı Akıllı Telefonlarla Yarışacak!

Apple son zamanlarda yeni bir kulak üstü kulaklık söylentileri ile gündeme geliyor ve görünüşe göre yeni model sızdırılmış olabilir.

Apple AirPods X Nasıl Olacak?

Jon Prosser tarafından yayınlanan yeni bir görselde Apple AirPods (X Generation) ya da diğer adı ile AirPods X olarak bilinen yeni modelin bazı detaylarına yer verildi. Hemen aşağıda görebileceğiniz ürünün 399 dolar fiyat etiketine sahip olacağı iddia ediliyor ki bu fiyatın biraz yüksek olduğu söylenebilir.

Multiple Target employees have started reaching out to me about this 🤔



Showing up in their systems and on UPC scanners is this mysterious “Apple AirPods (X Generation)” listing, priced at $399. 👀



Potentially Apple’s over-ear “StudioPods” headphones. Launch soon (March)? pic.twitter.com/NVcqH8As47 — Jon Prosser (@jon_prosser) February 22, 2020

Nitekim AirPods Pro yurt dışında 249 dolar fiyat etiketine sahipken ülkemizde 1,899 TL fiyatla satışa sunulmuştu. Bu modelin fiyatı üzerinden bir uyarlama yaparsak AirPods X yaklaşık 3,099 TL civarında bir satış fiyatına sahip olabilir. Buna ek olarak yine aynı sızıntılar üzerinde modelin üç farklı renk seçeneği ile geleceğini görüyoruz.

AirPods X hakkında herhangi bir açıklama yapılmamış olsa da hem bu kaynağı hem de diğer önemli kaynakları takip ettiğimizde bu ürünün çok muhtemel bir şekilde satışa sunulacağını düşünebiliriz. Şimdilik herhangi bir onay almadan beklememiz gerecek olsa da önümüzdeki haftalarda daha çok detay öğrenmemiz muhtemel.

Siz de olası gelişmelerden haberdar olmak için bizi takipte kalın.