Apple AirPower için Heyecan Verici Rapor

Bazı yeni raporlara göre Apple, geçtiğimiz dönemlerde rafa kaldırdığı AirPower için tekrar harekete geçti. İşte detaylar!

AirPower için Yeni İddia!

Apple tarafından ilk defa 2017 yılında duyurulan ve geçtiğimiz yıl itibarıyla rafa kaldırılan AirPower, temel olarak başarılı özelliklere sahip bir kablosuz şarj ünitesi olarak tanıtılmıştı. Nitekim şirket, üretim sürecinde bazı önemli sorunlar ile gündeme gelmişti ve daha sonrasında proje şirketin beklentilerini karşılamadığı gerekçesi ile rafa kaldırılmıştı.

AirPower'ın tanıtımı süresince yapılan bilgilendirmeler hem iPhone, hem AirPods hem de Watch modellerini aynı anda ve nereye bırakırsanız bırakın her noktada şarj edebilen bir cihazı işaret ediyordu.

Cihazın iptalinin üstünden neredeyse bir yıl geçmişken bazı yeni söylentiler ortalığı karıştırmaya başladı. Jon Prosser tarafından ortaya atılan iddialara göre Apple, AirPower için çalışmalara tekrar başladı.

Apple, bu cihazı satışa sunmak için çalışıyor olsa da şu aşamada prototipleme adımında olduğu ve önceki süreçte olduğu gibi başarıya ulaşamayabileceği de göz önüne alınmalı. Peki siz AirPower hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.