Apple AirPower Mini Ortaya Çıktı: Videosu Sızdırıldı

Apple, merakla beklenen AirPower kablosuz şarj cihazını geçen yılın başlarında iptal edildiğini resmen duyurdu. İptal duyurusundan 18 ay sonra şirketin Apple markalı kablosuz şarj çözümlerinin tüm olasılıklarını henüz tamamen çökertmediğine dair hisler var. İşte sızdırılan AirPower Mini.

Apple'ın birkaç güncellenmiş kablosuz şarj cihazı üzerinde çalıştığı ve bunlardan birinin ilk kez videoda görüldüğü iddia ediliyor.

9to5Mac'in aktardığı habere göre, Apple'ın kablosuz şarj cihazı olduğu iddia edilen kısa bir video sızdırıldı. Şarj cihazı rakip şirketlerin mevcut kablosuz şarj çözümlerinden belirgin şekilde daha küçük görünüyor.

Söylentilere göre Apple, Ekim ayında piyasaya sürmesi beklenen yeni nesil iPhone 12 serisinin arka panelinin altına mıknatıs halkası koyacak. Hemen aşağıdan sızdırılan AirPower Mini videosunu izleyebilirsiniz.

Video claims to show Apple magnetic wireless charger prototype. More at @9to5mac pic.twitter.com/BDReuIIW4C