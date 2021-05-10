Apple'ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı ve kaybolan eşya derdine son vermeyi amaçlayan Apple AirTag, bir güvenlik araştırmacısı tarafından hacklendi. Peki bütün bunlar ne anlama geliyor ve kaybolan eşyalarımız AirTag ile donatılmış olsa dahi güvende değil mi

Apple AirTag Hacklendi: Kimlik Avında Kullanılabilir

Bir cüzdana sığabilecek kadar ufak bir yapıya sahip olan AirTag, gündelik hayatınızda oldukça önemli bir role sahip olabilir. Öte taraftan bu ufak ancak pahalı aletin, kolay bir şekilde hacklenebildiği ortaya çıktı. Alman Güvenlik Araştırmacısı Stack Smashing AirTag'in mikro denetleyicisine girmeyi başardığını ve izleme sistemini değiştirebildiğini açıkladı.

Yani AirTag'in bir anlamda jailbreak kurbanı olduğunu söyleyebiliriz: Bu sayede cihazı hackleyen kişi, AirTag'in ne yapması gerektiğine karar verebilir.

Örneğin Smashing, NFC URL'sini değiştirmeyi tercih etti. Bu sayede normal şekilde çalışan bir AirTag 'Bul' sayfasını açarken, kodları ile oynanan başka bir AirTag başta kimlik avı olmak üzere çeşitli işlemlerde kullanılabilir ve alakasız bir internet sayfası açabilir.

Tabii ki sıradan bir kullanıcı düzeyinde AirTag'i hacklemek ve verilerini değiştirmek oldukça zor bir işlem olduğu için, cihazın bağlı olduğu bir çanta çalınırsa onun güvende kalıcağını düşünebilirsiniz. Tabii ki kötü niyetli bir güvenlik uzmanına denk gelmediğiniz sürece.

Dünya ile eş zamanlı olarak ülkemizde de satışa sunulan AirTag, 299 TL'lik görece yüksek bir fiyat etiketine ve yüksek hassasiyetli eşya izleme özelliğine sahip. Fiyat bir miktar yüksek gibi gözüküyor olsa da, şimdiden binlerce kullanıcının bu faydalı cihazı sipariş ettiğini görüyoruz.

Peki siz burada yer alan bilgiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce AirTag fiyatını hak ediyor mu ve güvenilir bir araç mı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.