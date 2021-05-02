Apple AirTag Ürününe Ne Kadar İlgi Duyuluyor?

Apple AirTag ürünü piyasaya sürüldüğünden beri ürünün dünya genelinde beğenilip beğenilmeyeceği, satın almak istenip istenmeyeceği tartışılıyor. Gerçek şu ki teknoloji devi yeni bir pazar keşfetmek istiyordu, bu isteğini de eşya takip etme cihazı ile gerçekleştirdi.

Apple'ın girdiği yeni pazar, Amerika Birleşik Devletleri merkezli Tile isimli bir şirket tarafından yönetiliyor. Tile, teknolojik ürün kullanıcılarının ev ve araba anahtarı, kol veya sırt çantası gibi eşyaları kaybetmesini önlemek için takip cihazı üretip satan bir teknoloji şirketi olarak biliniyor. Şirketin yaklaşık 9 yıldır aynı pazarda hizmet vermesi de onu pazarın lideri yapıyor.

Apple bu pazara girerken Tile'ın farkındaydı ancak mobil pazardaki liderliğine güvenerek bir risk aldı. AirTag tartışmalarının bu kadar hararetli olması, Apple'ın Tile gibi bir köklü bir rakibin karşısında pazara yeni girmiş bir şirket olmasından kaynaklanıyor. Başta Apple kullanıcıları olmak üzere birçok insan, AirTag'in tutup tutmayacağını merak ediyor.

İnsanlar, Apple AirTag Ürünü Hakkında Ne Düşünüyor?

Şubat ayında yapılan bir anket, insanların Apple'ın yeni ürününe ne kadar ilgili olduğunu ortaya koyuyor. NPD tarafından yapılan ankette 18 yaşından büyük 5.100 ABD'li katılımcı yer aldı. Bu katılımcılar Amerika Birleşik Devletleri'nin farklı bölgelerinde yaşayan farklı yaş gruplarına dahil olan kişilerden oluştu.

Yapılan ankete göre insanlar anahtarlarını ve diğer eşyalarını bulmak ya da evcil hayvanlarının kaybolmasının önüne geçmek için yeni yollarla yakından ilgileniyor. 5.000'in üzerinde katılımcı ile gerçekleştirilen ankette akıllı telefon kullanıcılarının %64'ü eşya takip cihazlarını satın almaya ilgi duyduğunu belirtti.

Bu verileri daha da daraltacak olursak kullanıcıların %69'u Apple, 57'si Android kullanıcısıydı. İnsanların duygusal olarak bağlı olduğu eşyaları korumak için neler yapabileceklerine bakılacak olursa Apple kullanıcılarının çoğu eşyalarını kaybetmemek için para ödemeye hazır olduğundan hiç şüphe yok.

NPD'nin anketi ile elde edilen verilere bakılacak olursa eşya takip cihazların satışı geçen yıl dolar bazında %2, birim bazında %7 artış gördü. Yakın bir zamanda satışa sunulan AirTag ürünü ise bu satışların artmasına çok büyük katkılar sağlayabilir.

Sizin AirTag gibi takip cihazları hakkında düşünceleriniz neler? Türkiye'de tekli paketi 299, dörtlü paketi 999 TL fiyat etiketi ile satılan AirTag'i satın almak gibi bir planınız var mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.