Apple AirTags Patent Başvurusunda Ortaya Çıkmış Olabilir

Apple AirTags geliyor olabilir. Apple'ın başvuru yaptığı patent, söylentilere göre lokasyon izleme cihazıyla ilgili. İşte detaylar.

Apple Airtags Yolda Olabilir

Apple tarafından ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne yapılan patent başvurusu "Çok Arayüzlü Transponder Cihazı - Güç Modlarını Değiştirme" ve "Çoklu Arayüzlü Transponder Cihazı - Güç Yönetimi" adı altında yapıldı.

Patent, AppleInsider tarafından aktarılan habere göre, bir ana akıllı telefon veya tablet ile birlikte çalışacak olan bu konum izleme cihazının temel işlevselliğini detaylandırıyor.

Apple patentte bağlantı, yakındaki elektroniklerle iletişim, güç verimleri ve daha fazlasını içeren çoklu arayüzlü transponder (MIT) cihazının işlevselliğine vurgu yaptı. Ayrıca patentler belirlenen konuma ve yakındaki cihazlara yakınlığa bağlı olarak işaret iletimini akıllıca artırmaya olanak tanıyan özel bir güç yönetimi özelliğini de özetlemekte.

Apple'ın konum izleme cihazı hakkında çok fazla sızıntı bulunuyor. Cihazın yakın zamanda tanıtılacağı konuşuluyor. Ürün tanıtılır ise kullanıcılar tarafından olumlu tepkiler alabilir.

Sizler Apple'ın lokasyon izleme cihazı hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!