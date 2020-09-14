Apple'ın Öğe Takip Cihazı "AirTags" Tasarımı Ortaya Çıktı

Apple’ın uzun zamandır Tile benzeri takip cihazı üzerinde çalıştığı söyleniyor. Geçen yıl tanıtılması bekleniyordu ancak olmadı. Şimdi, Apple’ın öğe takip cihazı AirTags’i yarınki “Time Flies/Zaman Uçup Gidiyor” etkinliğinde veya Ekim ayında iPhone 12 serisi ile birlikte tanıtması bekleniyor. Resmi duyurudan önce Jon Prosser, kendisiyle paylaşılan gerçek görüntüler ve videolara dayanan AirTags’in 3D render’larını paylaştı.

Apple'dan Yeni Aksesuar: AirTags

Prosser, AirTags’in şişe kapağından biraz daha büyük olduğunu söylüyor. Arkada “Ultra Wideband” ile birlikte Apple logosu ve birkaç başka işaret var. Önden bakıldığında, AirTags oldukça basit, sıradan görünüyor diğer bir deyişle çekici görünmüyor. Bu, iyi bir şey çünkü bu tür izleyiciler dikkatleri üzerine çekebileceği için tasarımsal açıdan asla öne çıkmamalı.

Render’larda görüldüğü gibi, AirTags’de herhangi bir delik veya tutturma yeri olmadığından doğrudan tutturulabilir. Apple’ın kullanıcıların AirTags’i koyabilecekleri ve daha sonra ürünleri takip etmek için kullanabilecekleri bir anahtarlığı -küçük deri cep benzeri bir şey- ayrı satması bekleniyor. Prosser, üçüncü parti aksesuar üreticilerinin de takip cihazı için anahtarlık tasarlayabileceklerini belirtiyor. Ancak fiyatları hakkında hiçbir fikri yok.

AirTags, iç mekanlarda bile hassas konumlandırma sağlamak için ultra geniş bant kullanacak. AirTags’e bağlanan öğeler Apple’ın Bul (Find My) uygulaması kullanılarak takip edilebilecek. Apple, iPhone 11 serisinde U1 Ultra geniş bant çipini zaten kullanıyor. Prosser de şirketin bu teknolojiyi yalnızca iPhone’lara değil tüm cihazlarına dahil etmeyi planladığını belirtiyor.