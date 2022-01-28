Apple’ın Gelecek AirPods’ları Kulak Kanalınızdan Kimliğinizi Belirleyebilir!

Apple’ın ilk olarak 2016 yılında çıkardığı kablosuz kulaklık AirPods, teknoloji alanında en çok tercih edilen ürünler arasına girmeyi başardı. Apple, her yeni AirPods modelinde çeşitli değişiklikler yaparak kullanıcı ihtiyaçlarını geliştirmeye çalışıyor. Şirketin ortaya çıkan yeni patentlerinde, gelecek AirPods ürünlerinde kulak kanalından kimlik doğrulama özelliği üzerinde çalışıldığı görülüyor.

Şirketin çıkarmış olduğu AirPods ürünleri, dünya genelinde en çok sevilen ve satılan aksesuar ürünleri arasında bulunuyor. AirPods’un en dikkat çeken özelliklerinden biri, kulaklığın kulaktan çıkışını algılaması ve dinlenilen video ya da müziği durdurması. Aynı şekilde kulaklık geri takıldığında müzik veya video kaldığı yerden devam edebiliyor. Bu özelliği ile çok sevilen kablosuz kulaklık, şimdi de kimlik doğrulama özelliği ile kullanıcıların dikkatini çekti.

Ultrosonik Sinyallerden Eko Oluşturarak Kimlik Tanımlayabilecek

Yeni yayınlanan bir Apple patent belgesi, şirketin biyometrik bir kullanıcı kimlik doğrulama sistemi üzerinde çalıştığını gösteriyor. ‘Kulaklık Kullanarak Kullanıcı Tanımlama’ başlıklı ve Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisine sunulan bu belge, Apple'ın yakındaki diğer cihazları kullanarak AirPods kullanıcılarının kimliğini doğrulama fikri olduğunu ortaya koyuyor. Bu çalışmayla ultrasonik sinyaller ve ses tanımanın yanı sıra, kullanıcının AirPods kullanırken yürüme şekli bile algılanabiliyor.

Apple’ın bu geliştirmedeki amacı ise, AirPods’un asıl sahibi dışında başka bir kişinin kulaklığı kullanmasının önüne geçmek.

Bir AirPods sahibinin kimliğini doğrulamak için kullanılan çoklu değişkenler, benzerlik puanı denilen bir çalışmayı ortaya çıkarıyor. Görünüşe göre Apple, gürültü engelleme özelliği sayesinde AirPods Max'in halihazırda yaptığı şeye benzeyen bir sistem kullanacak gibi görünüyor. Bu yeni patent, gelecekteki AirPod'ların kullanıcının kulağının şeklini algılamaya yardımcı olan ultrasonik bir ses gönderebileceğini öne sürüyor.

Apple’ın patentinde yer alan ifadeler şu şekilde:

‘Kullanıcı kulağının çeşitli özellikleri, kullanıcıya özgü ultrasonik sinyalin bir yankısını sağlar. Kullanıcının kulak kanalının yüzeyindeki değişiklikler, ultrasonik sinyalin yüzeyden yansımasına ve kullanıcıyla ilişkili bir imzaya sahip bir eko üretmesine neden olabilir. Örneğin; daha büyük bir kulak kanalına sahip bir kullanıcı, daha küçük bir kulak kanalına sahip bir kullanıcıdan daha uzun bir yankılanma süresine sahip bir eko ile sonuçlanabilir.’

Başvuruda ayrıca, ‘Her ne kadar cihazınızda kimlik doğrulama olsa da kulaklıklarınızı başkası alıp kullanabilir ve Siri’ye komutlar vererek bazı verilerinize erişebilir.’ ifadeleri yer alıyor. İkinci olarak AirPods, iPhone ve Apple Watch’tan aldığı yürüme ve koşma gibi hareket verileriyle de kimlik doğrulaması yapabilir.

Ancak teknoloji devi Apple’ın bu fikri hayata geçireceği de kesin değil. Çünkü şirket çoğu zaman kullanmadığı teknolojilerin de patentlerini alıyor.