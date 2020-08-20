Apple'ın Ajanlar için Geliştirdiği 'Çok Gizli' iPod Projesi Açığa Çıktı

Apple'ın eski yazılım mühendislerinden birisi olan David Shayer şirketin üzerinde çalıştığı 'çok gizli' bir proje hakkında bazı açıklamalarda bulundu. 2005 yılında ABD Enerji Bakanlığı bünyesinde çalışan iki kişinin şirkete geldiğini söyleyen Shayer, normal bir iPod gibi görünen ve çalışan ancak içerisinde ekstra gizli donanımların yer aldığı bir cihaz için yardım istendiğini vurguladı.

Apple Ajanlar için iPod mu Geliştirdi?

Shayer tarafından yapılan açıklamalara göre birkaç bakanlıktan gelen mühendisler, Apple'ın mühendisleri ile birlikte çalışarak normalinden ayırt edilemeyen bir iPod geliştirdi. Shayer donanımın, kendisi de dahil olmak üzere, kimsenin görmemesinden emin olmak için çok dikkatli davranıldığını belirtti.

Nitekim bu donanımın ne olduğu konusunda kesin bir fikri de yok.

"Bir iPod'a bazı özel donanımlar eklemeyi ve bu özel donanımlardan elde edilen verileri iPod'un diskine kolayca tespit edilemeyecek bir şekilde kaydedebilmeyi istediler. Ama yine de normal bir iPod gibi görünmesi ve çalışması gerekiyordu. Bu sözleşmeli ya da ödemeli bir proje değildi. Apple, enerji bakanlığına masa altında bir iyilik yapıyordu."

Shayer bu iPod'a neyin eklendiğini asla net olarak öğrenemedi ancak radyasyonu fark etmeden ölçmek için gizli bir Geiger Sayacı eklendiğinden şüphe ediyor. Nitekim ülkenin enerji bakanlığı diğer işlevlerinin yanı sıra nükleer enerjiden de sorumludur.

Apple bu iddialar hakkında herhangi bir yanıt vermedi. Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.