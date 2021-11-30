Apple Akıllı Telefon Sektöründe Lider Haline Gelebilir

Uzun bir süredir akıllı telefon sektörünün pazar payı lideri konumunda olan Samsung, oldukça kısa bir süre içerisinde bu konuma veda etmek zorunda kalabilir. Sektörel araştırma şirketi TrendForce tarafından yapılan açıklamalara göre Apple, son çeyrekte pazar payı lideri haline gelebilir gibi gözüküyor.

Apple, iPhone'lar ile Pazar Payı Lideri Olabilir

Samsung'un yıllar boyunca süren pazar payı liderliğinin ardında, hemen her bütçe aralığı için çözümler sunması yatıyor. Bu kapsamda kullanıcılar; giriş segment, orta segment, üst segment ya da premium segment fark etmeksizin, her yıl satışa sunulan onlarca farklı model arasından seçim yapabiliyor. Bu da, hali ile daha geniş bir kitleye hitap ettikleri anlamına geliyor.

TrendForce tarafından yayınlanan yeni bir raporda ise, Apple'ın 2021 yılının son çeyreğinde (yani bulunduğumuz çeyrekte) pazar payı lideri haline gelebileceği vurgulanıyor. Bu kapsamda iPhone 13 modellerinin satış oranları, analiz şirketi tarafından büyük bir başarı olarak nitelendiriliyor.

Şirket Mevcut Sıralama Mevcut Pazar Payı 2021 Sonu Sıralama Beklentisi 2021 Sonu Pazar Payı Beklentisi Samsung 1 %21,20 2 %19,4 Apple 2 %15,9 1 %23,2 Oppo 3 %15,7 3 %13,9 Xiaomi 4 %13,7 4 %12,7 Vivo 5 %10,5 5 %9,8

Yayınlanan raporda yer verilen beklenti düşünülenden çok daha önemli bir gelişme çünkü Apple, yalnızca üst segment ve premium segment bandında cihazlar üretiyor. Bu da, doğal bir durum olarak, kayda değer seviyede daha az sayıda kullanıcıya hitap ettikleri anlamına geliyor.

TrendForce tarafından yayınlanan 2021 son çeyrek beklenti raporuna göre bu çeyreğin sonunda pazar payına göre akıllı telefon üreticilerinin sıralaması Apple, Samsung, Oppo, Xiaomi ve Vivo olarak gerçekleşecek gibi gözüküyor. Tabii ki sonucun gerçekte nasıl olacağını görmek için bir süre daha beklemeliyiz.

Peki siz yayınlanan bu rapor hakkında ne düşünüyorsunuz? Şu anda hangi akıllı telefonu kullanıyorsunuz ve imkanınız olsa hangisine geçersiniz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.