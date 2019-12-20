Counterpoint tarafından yayınlanan verilere göre Apple, akıllı telefon sektörünün en çok kazananı olmaya devam ediyor.

Sektörün En Karlı Şirketi

2019 yılının akıllı telefon üreticileri için en karlı yıl olmaktan uzak olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte rakiplerine göre çok daha kısıtlı sayıda model üreten ve çok daha pahalı bir fiyat politikası izleyen Apple, sektörün en karlı şirketi olmaya devam ediyor.

Yayınlanan verilere göre Apple üçüncü çeyrek içerisinde akıllı telefon gelirlerinin yüzde 32 oranındaki kısmına sahip. Buna karşın toplam karın yüzde 66'sı şirkete ait Bu da şirketin yüksek kar marjı ile ürün sattığını direkt olarak işaret ediyor. Bildiğimiz bir durum.

Bu karın asıl satışların yapıldığı son çeyrek öncesi olduğunu belirtelim. Referans olması amacı ile geçen sene son çeyrek raporlarına göz atarsak şirketin toplam karın yüzde 80'ini ele geçirdiğini görüyoruz. Raporlar 2019 yılı son çeyrek için de bu yönde bir artış bekliyor. Yani akıllı telefon sektöründeki her 5 TL karın 4 TL'si Apple tarafından yapılıyor.

Listenin Devamına Bakalım

Listenin ikinci sırasına baktığımızda yüzde 17 kar oranı ile Samsung buluuyor. Şirket en çok akıllı telefon satışı yapan marka olsa da kar açısından çok daha geride kalıyor gibi gözüküyor. Şirketin hemen arkasında sırasıyla Huawei, Oppo, Vivo ve Xiaomi bulunuyor.