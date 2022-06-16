Apple Akıllı Yüzük ve Aksesuarları Üzerinde Çalışıyor

Apple, bir Akıllı Yüzük'ün ne kadar akıllı olabileceğine ve bundan karma gerçeklik başlığı için ne şekilde yararlanılabileceğine dair ince ayrıntıları araştırmaya devam ediyor. Apple kesinlikle karma gerçeklik başlığı üzerinde ince eleyip sık dokuyor ve onunla uyumlu bir yüzüğün üretilip üretilemeyeceğini araştırıyor. Daha önce Apple, birçok patent başvurusunda hem akıllı yüzükler hem de bunların nasıl yapılabileceği konusunda etkili olan iki özel başvuruda bulunmuştu.

Bunlar "Parmak aygıtlı bilgisayar sistemleri" ve "Bilgisayar sistemi parmak cihazları için dağıtım sistemleri". Bu iki patent, böyle bir yüzüğün nasıl çalışabileceğinin ve üretilebileceğinin pratikliği ile ilgili. Apple, verilen bu iki patentten ilkinde, normal bilgisayarların "bilgisayar fareleri ve diğer giriş aksesuarları kullanılarak kontrol işlemi sağlanması" ile ilgili olduğunu belirtiyor. AR ve VR ortamlarına bunun nasıl adapte edileceği ise biraz zor.

Patent, "Sanal gerçeklik sistemlerinde sanal nesneleri kontrol etmek için force-feedback eldivenleri kullanılabilir ancak bunun gibi cihazlar bir kullanıcı için uygun olmayabilir, hantal veya rahatsız edici olabilir veya yetersiz geri bildirim sağlayabilir." diyor.

Apple Akıllı Yüzük Aksesuarlarını da Araştırıyor

Apple tüm bu araştırmaların yanı sıra akıllı yüzükleri nasıl kullanacağımızı ve hatta onları kullanmadığımız zamanlarda ne yapacağımızı araştırıyor. Ayrıca yüzükleri nasıl şarj edebileceğimizi de. Tabii bu projenin erken aşamalarda olduğu bilinse de Apple şimdiden bir akıllı yüzük için AirPods benzeri bir şarj çantası üzerinde de çalışıyor ve ikinci patentte bunu bir kullanıcının böyle bir yüzüğü nasıl takacağıyla ilişkilendiriyor.

Apple her yıl yüzlerce patent başvurusu yapıyor ve çok sayıda patent başvurusu da alıyor. Bu nedenle herhangi bir patentin doğrudan ürüne dönüşeceğinin bir garantisi yok, yine de Apple bu akıllı yüzüğü kavramsal olarak bir süredir fazlasıyla inceliyor ve sadece incelemekle de kalmayıp prototip çalışmalarını yürütüyor.