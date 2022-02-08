Apple, Ruh Haline Göre Ritim Değiştirebilen Ünlü Müzik Girişimini Satın Aldı

Son yıllarda yapay zeka üzerine çalışmalar hız kazanırken birçok teknoloji devi de bu gelişmelerden yararlanıyor. Apple şirketi de bünyesinde yer alan girişimlere bir yenisi daha ekleyerek teknolojisini bir adım ileriye taşıdı. Daha öncesinde hava tahmin uygulaması Dark Sky ve müzik tanıma hizmeti sunan Shazam gibi şirketlerle büyük satın alımlar gerçekleştiren Apple, şimdi de İngiltere merkezli yapay zeka teknolojisi kullanan Al Music girişimini bünyesine kattı.

Bloomberg’in yaptığı habere göre; ‘Al Music’ şirketi ve şirketin 20 çalışanı Apple’ın bünyesine geçiş yaptı. 2021 Ekim ayında paylaşılan bir raporda, şirketin 2021 yılında satın alımlarını büyük ölçüde azalttığı ve satın alımlar için sadece 33 milyar dolarlık bir bütçe ayırdığından bahsedilmişti. Apple’ın Al Music’i satın alması ise şirketin müzik hizmetlerine büyük ölçüde önem verdiğini gösteriyor.

Ruh Haline Göre Müziğin Ritmi Değişecek!

AI Music girişimi, yapay zeka kullanarak kullanıcıların etkileşimine göre dinamik müzik üretebilen bir sistem. Örneğin; girişim sayesinde kullanıcının egzersiz sırasında dinlediği müzik otomatik olarak egzersiz yoğunluğuna ve kalp atış hızına uyarlanarak değişiyor. Aynı şekilde bir oyun oynarken arka planda çalan şarkı da kullanıcıların ruh haline uyum sağlıyor.

Öte yandan Apple şirketinin gerçekleştirdiği satın alım işleminin ardından AI Music’e ait web sitesi kapatıldı. Sitenin kapatılması, bir Apple klasiği olarak Al Music girişiminin yalnızca iOS ekosistemiyle sınırlı olacağının göstergesi şeklinde değerlendiriliyor.

AI Music’in hangi hizmetlerde kullanılacağı ise henüz net değil. Apple Watch odaklı egzersiz programı Fitness+’a kalp ritmine göre değişen şarkılar keşfetme işlevi getirilebilir. Bununla birlikte Fotoğraflar uygulamasına, kullanıcının ruh haline göre değişen müziklerle slayt gösterisi oluşturma özelliği de eklenebilir. Bu noktada Apple’ın birden çok seçeneği var.