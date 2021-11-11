Apple'ın Alternatif Ödeme Seçeneğini Erteleme Talebi Reddedildi

Apple alternatif ödeme seçeneği için tarih belli oldu. Apple v. Epic'in ardından, Apple'ın Kaliforniya'nın Haksız Rekabet Yasasını ihlal ettiğine karar verilmiş ve geliştiricilerin App Store'daki uygulamalar için harici ödeme seçeneklerine bağlantılar eklemesini mümkün kılması istenmişti.

Yargıç Yvonne Gonzalez Rogers, Apple'ın gerekliliği önleme talebini reddetti ve politika değişikliğinin 9 Aralık'a kadar uygulanması gerekecek.

Apple, ABD Bölge Yargıcı Yvonne Gonzalez Rogers'tan şirketin yeni uygulama mağazası gereksinimlerini kendi verdiği tarihte uygulamasını istedi. Gonzalez Rogers daha önce Apple'ın kullanıcılar ve uygulama üreticileri arasında doğrudan iletişime izin vermesi gerektiğine karar vermişti.

Ek olarak, şirketin, geliştiricilere ve müşterilere içerik için alternatif ödeme yöntemleri sunarak, uygulama üreticilerinin işlemleri tamamlamak için web bağlantıları eklemesine izin vermesi gerekiyor.

Apple alternatif ödeme seçeneği tarihini değiştiremedi

O sırada yargıç Apple'a kuralları değiştirmesi için 90 gün verdi, ancak iPhone üreticisi bunun zaman olarak yeterli olmadığını savundu. Bunun yerine şirket, ayarlamayı aceleye getirmek zorunda kalmamak için son teslim tarihinin kaldırılmasını istedi.

Apple'ın avukatı, şirketin küresel düzeyde hızlı bir şekilde politika değişiklikleri yapamayacağını savundu. Avukat mühendislik, ekonomi, ticaret ve diğer konuları anlamanın aylar alacağını iddia etti.

Ancak Bloomberg'e göre Gonzalez Rogers sorunun, Apple'ın ek süre istememiş olmasından kaynaklandığını ifade etti.

Epic Games'in avukatları da, "Apple'ın mecbur kalmadıkça hiçbir şey yapmadığını" savunarak ve şirkete politika değişikliklerini kendi başına çözme konusunda güvenilemeyeceğini öne sürerek ağırlığını koydu.

Gonzalez Rogers ayrıca Apple'ın kullanıcılara zarar vermeden uygulayabileceğ birden fazla yol olduğunu dile getirdi.

"Apple'ın son tarih kararı hakkinda görüşü mahkemeyi ikna edemedi. Tüketiciler, bir uygulamadan bir web tarayıcısına bağlantı kurmaya oldukça alışkındır. Apple, Kılavuz İlkeleri oluşturmak için zamana ihtiyaç duyması dışında, mahkemenin ihtiyati tedbirin iddia edilen yıkıma neden olacağına inanması için gerçekçi bir neden sunmadı." denildi.

Epic'in açtığı son davadan da anlaşılacağı üzere şirket yeni yöntemlerin peşinden gitmeye devam ediyor. Şirketin Avrupa Birliği'ne taşıdığı konu, Apple'ın rekabet yasasına aykırı hareket etmesini içeriyor. Şirket, Apple'ın iOS işletim sisteminde Epic Games'in kendi uygulama mağazasını açmasına izin vermesi gerektiğini ve Fortnite gibi video oyunlarında doğrudan uygulama içi ödeme yapılmasına izin verilmesi gerektiğini öne sürdü.