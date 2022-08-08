Apple, Amazon'un Hakim Olduğu Sektöre Gözünü Dikti!

Amazon'un Echo cihazıyla uzun süredir hakim olduğu akıllı ev sistemlerine güçlü bir rakip giriş yapmak üzere. İddialara göre Apple, halihazırda bulunan teknolojilerini geliştirip, evdeki tüm cihazları birbiriyle iletişim kurabilir hale getirecek. Bloomberg Analisti Mark Gurman'a göre teknoloji devi en az dört yeni akıllı ev ürünü üzerinde çalışıyor.

Gelen bilgilere göre Apple'ın HomePod 2 akıllı ev sisteminin güncellenmiş versiyonu HomePod mini olacak. Ayrıca Apple, HomePod ve HomePod mini'yi akıllı ev anlamında tamamlası için Apple TV'ye bağlanabilen mutfak tipi bir akıllı ekran ve kamera üretecek.

Echo Show'a Rakip Geliyor!

Amazon'un başarılı ürünü Echo Show, çoktan dünyadaki birçok ev hayatını kolaylaştırmaya başladı. Uzun süredir birbiriyle iletişim halinde olan cihazlarla bir ekosistem kurmaya çalışan Apple, eksik parçanın akıllı ev sistemleri olduğunu düşünüyor. Özellikle sektörde çok fazla rastlanmayan iPad benzeri mutfak tipi ekranın akıllı ev sistemlerine çağ atlatacağı düşünülüyor.

Apple'ın Amazon'a kıyasla elindeki en büyük koz, devasa bir teknolojik ağ kurabilme imkanı. Tahmin edebileceğiniz gibi iPhone, Apple TV, HomePod, iPad kısacası evde bulunan tüm Apple ürünleri akıllı ev sistemiyle uyumlu bir şekilde çalışacak. Eğer iddialar doğruysa gerçek bir akıllı ev deneyimi için Apple ürünlerine hazır olun!