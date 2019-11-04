Apple, Amerika'dan Vergi Muafiyeti İstedi!

Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşından en çok etkilenen şirketlerden birisi olan Apple, hükümetten vergi muafiyeti istedi.

Yüzde 15 Ek Vergi

Amerika Başkanı Donald Trump devam etmekte olan ticaret anlaşmazlığı kapsamında Çin yapımı ürünlere bir dizi ek tarifeler ve vergiler getirdi. Ancak işler bu aşamada biraz daha karmaşık hale geliyor. Bunun nedeni ise Amerika tarafından getirilen ek vergilerin Çin'de üretim yapan Apple'ı da etkiliyor olması.

"Apple tarafından Kaliforniya'da tasarlandı. Çin'de bir araya geldi."

Söz konusu tarifeler iPhone, Watch, AirPods, iMac ve HomePod ürünlerini ve bu ürünlerin onarımı için gerekli bileşenleri etkileyecek şekilde ayarlanmıştır. Şirket bu duruma karşı koymak için bildirimlerin kabul edildiği ilk gün ABD Ticaret Temsilcileri Ofisi'nin kapısını çaldı. Kendisine vergi muafiyeti isteyen şirketin nasıl bir sonuç alacağı merakla bekleniyor. FitBit gibi birkaç markanın daha bu yönde adımlar attığı biliniyor.

Şirket Amerika ekonomisine olan katkısını vurgulamak için yalnızca Amerika'da 2,4 milyon işi doğrudan ve dolaylı olarak desteklediğini, 2023 yılına kadar Amerika ekonomisine doğrudan 350 milyar sterlin katkı sağlayacağını belirtti. Bununla birlikte tedarik tarafında 9,000 tedarikçi ile çalıştığını vurgulayan şirket, bu tarafta 450,000 işi desteklediğini söyledi.