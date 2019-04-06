Apple Ani Bir Kararla Netflix'ten AirPlay Desteğini Çekti

Apple, gittikçe piyasadaki en agresif şirketlerden bir tanesi olmaya başladı. Üstelik neredeyse tüm hizmet alanlarına girmeye çalışması nedeniyle de bu agresifliği bazı kuruluşlarla arasının açılmasına neden oluyor.

Tesla, Google ve Qualcomm ile de sıklıkla arası bozulabilen şirketin yeni hedefi ise Netflix oldu. Bilindiği üzere Netflix; 2013'ten beri iOS cihazlarından Apple TV'ye AirPlay ile video yayınlama özelliklerini zaten destekliyordu. Netflix destek sayfasında yer alan bir bildiriye göre; Apple artık AirPlay desteği vermeyecek. Gündeme bomba gibi düşen bu haber, iki şirket arasındaki sürtüşmenin artacağını gösteriyor.

Apple-Netflix rekabeti kızışıyor

Apple TV+'ı ve AirPlay 2 gibi hizmetlerin, Apple tarafından tüm cihazlara yaygınlaştırılacağı söylenmişti. Bu, Netflix ile büyük bir rekabete girilmesi anlamına geliyor. Apple zaten son dönemlerde aldığı kararlarla bundan pek korkmuyor gibi görünüyor. Bu haber kullanıcıların canını çok sıkmayacak gibi görünse bile, yine de işin sonunun nereye varacağı merakla bekleniyor.

Kullanıcılar; AirPlay yansıtma özelliği sayesinde bu engeli kolaylıkla aşabilir. Ancak tablet veya telefondan giriş yapmak daha da zorlaşacağı için TV kumandası kullanılacak. Eğer Netflix, bazı Apple hizmetlerini aksatmaya uğratırsa bu bir misilleme olacaktır. Şirket, henüz nasıl bir tepki vereceğini kesinleştirmedi. Kısa bir zaman içerisinde, bu konudaki tavrını netleştirecektir. Apple ve Netflix arasındaki rekabet hakkında anlık bilgi sahibi olmak istiyorsanız, bizi takip edin.