Apple App Store Dışındaki Uygulama Mağazalarını da Kabul Edebilir!

Apple, App Store dışındaki uygulama mağazalarından da iOS uygulaması indirilmesine yürürlüğe girmesi planlanan bir yasa ile izin vermek zorunda kalabilir. Yakın bir zamanda Apple ile Epic Games arasında başlayan gerilim diğer uygulama geliştiricilerini hedeflemeye başladı. Şirketin faaliyetleri bu nedenle uzun bir zamandır tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Apple App Store Dışındaki Uygulama Mağazalarını Kabul mu Edecek?

Teknoloji dünyasının son birkaç yıl boyunca en belirleyici yönlerinden biri, Apple'ın insanların teknoloji hakkında düşünme tarzını gerçekten değiştiren bir başarıya sahip olmasıdır. Bununla birlikte teknoloji devinin iOS kullanıcılarının yalnızca kendi resmi uygulama mağazasından indirme işlemi yapabilmesine izin vererek kapalı bir ekosistem oluşturduğunu belirtmek de büyük bir önem taşıyor.

Apple ve diğer büyük teknoloji şirketleri, belirli pazarları tekelleştirme girişiminde bulunmaları gerekçesi ile son zamanlarda yoğun ateş altındaydı. Bu şirketlerin elinde tuttuğu güç, Amerika Birleşik Devletleri'nde uzun bir zamandır tartışılmaya devam ediyor. Apple gibi şirketlerin bu gücü artık elinde tutmalarını önleyecek yasaları da içeren tartışmalar, teknoloji devi de dahil olmak üzere çoğu şirketin zor bir duruma girmesine neden olabilir.

Yürürlüğe girmesi planlanan yasa, uygulama geliştiricilerinin sadece bir uygulama mağazası ile sınırlı kalmasının önüne geçecekmiş gibi görünüyor. Uygulamalarını Apple kullanıcılarına da sunmak isteyenlerin de bildiği üzere söz konusu uygulamaların iOS kullanıcılarının deneyimine sunulması için geçmişten bugüne kadar başvurulabilecek tek platform App Store oldu.

Rekabetin daha eşit bir koşul içerisinde yapılmasını sağlamayı amaçlayan yeni yasa, Apple'ın tüm pazarı elinde tutmasının önüne geçerek diğer şirketlerin de bu alanda ilerleme kaydetmesine yardımcı olacak.

iOS uygulamaları uzunca bir zamandan beri sadece App Store'dan indirilebiliyor ve bu durum da rekabette eşitsizlik oluşturuyor. Yeni yasanın şirketin kararını ne ölçüde etkileyebileceği şimdilik büyük bir soru işareti olsa da gelecekte meydana gelecek olayları şimdiden merak etmeye başladı.

Peki, siz Apple ve diğer büyük şirketleri içeren bu konu ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki bütün görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.