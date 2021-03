iOS Geliştiricisi Apple'ın App Store Dolandırıcılığını Deşifre Etti

Dünyanın en büyük teknoloji devi olan Apple App Store dolandırıcılığı ile sosyal medyanın gündeminde. Geçtiğimiz dönemden bu yana uygulamasının taklit edildiğini ve daha fazla para kazanmak adına Apple'ın sahte uygulamaları denetlemediğini söyleyen geliştirici, Apple'ı ağır bir şekilde eleştirdi.

Bu yılın başlarında Apple'ı, App Store'daki iOS dolandırıcılıklarını ve taklit uygulamalarını denetleme konusundaki ihmalinden dolayı eleştiren mobil uygulama geliştiricisi Kosta Eleftheriou, iPhone üreticisine dava açtı. Şirketi, "küçük uygulama geliştiricileri ve tüketicileri üzerinden milyarlarca dolar kar elde etmek için" tekel gücünü kullanmakla suçluyor.

Eleftheriou'nun şirketi KPAW LLC, Apple Watch uygulaması FlickType'la ilgili olarak Santa Clara County'de bir şikayette bulundu.

