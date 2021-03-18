iOS Geliştiricisi Apple'ın App Store Dolandırıcılığını Deşifre Etti

Dünyanın en büyük teknoloji devi olan Apple App Store dolandırıcılığı ile sosyal medyanın gündeminde. Geçtiğimiz dönemden bu yana uygulamasının taklit edildiğini ve daha fazla para kazanmak adına Apple'ın sahte uygulamaları denetlemediğini söyleyen geliştirici, Apple'ı ağır bir şekilde eleştirdi.

Apple'ın App Store dolandırıcılığı gözler önüne serildi

Bu yılın başlarında Apple'ı, App Store'daki iOS dolandırıcılıklarını ve taklit uygulamalarını denetleme konusundaki ihmalinden dolayı eleştiren mobil uygulama geliştiricisi Kosta Eleftheriou, iPhone üreticisine dava açtı. Şirketi, "küçük uygulama geliştiricileri ve tüketicileri üzerinden milyarlarca dolar kar elde etmek için" tekel gücünü kullanmakla suçluyor.

Eleftheriou'nun şirketi KPAW LLC, Apple Watch uygulaması FlickType'la ilgili olarak Santa Clara County'de bir şikayette bulundu.

The App Store has a big problem👇



You: an honest developer, working hard to improve your IAP conversions.

Your competitor: a $2M/year scam running rampant.



1/🧵 — Kosta Eleftheriou (@keleftheriou) January 31, 2021

Geçtiğimiz ayın başlarında Apple'ı App Store dolandırıcılıklarını kışkırtmakla suçlamaya başlayan Eleftheriou, FlickType uygulamasının rakip yazılımlar tarafından hedef alındığını açıkladı.

Geliştirici, sahte reklamcılık ve sahte incelemelerin satın alınması yoluyla App Store sıralamasında geriye düştüğünü fark etti. Şikayet sonrasında Apple, bazı 'benzer' uygulamaları kaldırmasına rağmen, dolandırıcılıkla mücadele etmek için yeterince şey yapmamış olabilir.

Geliştiricinin uyarısı sonrasında FlickType App Store'daki konumunu tekrardan kazandı ve geliştiriciye ilk ay içerisinde 130.000 dolar kazandırdı. Ancak bu, uygulamanın daha fazla taklit edilmesine yol açtı. Geliştirici ise Apple'ın, sahte uygulamalardan daha fazla para kazanmak adına dolandırıcıları denetlemediğini iddia etti:

Apple, yazılım uygulama geliştiricilerini adil ve güvenli bir App Store vaadiyle yenilikçi uygulamalar geliştirmeye ikna ediyor. Gerçekte ise tekel gücünü App Store aracılığıyla gösteriyor ve yaygın dolandırıcılık uygulamalarından kazanç sağlıyor. Aynı zamanda Apple; diğer geliştiricilerin -dolandırıcı rakipler de dahil olmak üzere- düşük kaliteli ürünleri satmalarına izin veriyor çünkü bu satışlardan da kar elde ediyor. Dolandırıcılar çoğu zaman yasal geliştiricinin uygulamalarından alınan ekran görüntülerini ve videoları kullanıyor ve derecelendirmelerini değiştiriyor. Apple, bu sahte uygulamalardan da kazanç sağladığı için denetleme konusunda çok az şey yapıyor.

Eleftheriou, Apple'ın sahte reklamcılık, dolandırıcılık ve diğer birçok konuda suçlu olduğunu söylüyor. Geliştiricinin tüm bu iddialarına yanıt vermeyen Apple'ın nasıl bir açıklama yapacağını dört gözle merak ediyoruz.