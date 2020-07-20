Apple App Store'da Yeni İndirme Rekoru: 94 Milyon İndirme!

Koronavirüs için özel olarak hazırlanmış bir uygulama varsa o da Zoom’dur. Video konferans uygulaması, 100 katılımcıya kadar görüntülü sohbetlere ev sahipliği yapabiliyor. Kovid-19 salgını nedeniyle, Nisan-Haziran arasında evden çalışan insanların en çok kullandığı uygulama oldu ancak ilk kez Apple App Store’da oyun dışında bir uygulama bu kadar ilgi gördü.

Apple App Store'da Bir İlk!

Popüler video konferans programı Zoom, iOS’ta 94 milyon yükleme ile yeni Apple App Store rekoru oluşturdu. Uygulama analiz firması Sensor Tower’a göre TikTok’un rekorunu (67 milyon) kırdı. 2020’den önce oyun dışında hiçbir iOS uygulaması tek çeyrekte 50 milyon indirmeyi geçemediğinden bu şaşırtıcı. İkinci çeyrek Google Play Store istatistiklerine göre Zoom, Android platformunda da üstün başarı sağladı. Aynı dönemde 300 milyon kez indirildi. TikTok da 300 milyon indirmeye ulaştı. Sadece Apple App Store’da 71 milyon kez indirildi; önceki yıla göre yüzde 154’lük bir artış oldu.

Çin App Store'u Geçti

İkinci çeyrekte Amerika App Store’da toplam 2.2 milyar indirme gerçekleşti. İlk kez Çin App Store indirmelerini (2.1 milyar) geride bıraktı. Yıllık bazda, Amerika’daki iOS uygulama indirme sayısı ikinci çeyrekte yüzde 27 artış gösterirken, Çin, sadece yüzde 2 artış görüldü. Global olarak, ikinci çeyrekte App Store indirmeleri yüzde 22.6 artış göstererek 9.1 milyar seviyesine yükseldi. Google Play Store indirmeleri ise yüzde 34.9 artışla 38.7 milyar seviyesine ulaştı.