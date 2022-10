Apple, App Store'daki Kumar Reklamlarıyla İlgili Kararını Açıkladı

25 Ekim'de Apple, App Store'da, özellikle "Bugün" sekmesinde ve uygulama listelerinin altında daha fazla reklam göstermeye başladı. O zamandan beri birden fazla geliştirici, uygulamalarıyla hiçbir ilgileri olmadığı için, listelerinin "Beğenebilirsiniz" bölümünde kumar reklamları görmekten şikayet etti.

Bu geliştiricilerden biri, podcast uygulaması Overcast için Twitter'da App Store sayfasında kumar reklamları gösteren bir ekran görüntüsü yayınlayan Marco Arment'ti. Diğer geliştiriciler de aynı sorunu yaşadıklarını bildirdiler. Bu şikayetlerin üzerine Apple, MacRumors'a "App Store ürün sayfalarında kumar ve diğer birkaç kategoriyle ilgili reklamları duraklattığını" söyledi.

Now my app’s product page shows gambling ads, which I’m really not OK with.



Apple shouldn’t be OK with it, either.



The App Store has corrupted such a great company so deeply. They make so much from gambling and manipulative IAPs that they don’t even see the problem anymore. https://t.co/MnNlf7k0kT