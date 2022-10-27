Apple, App Store'daki Kumar Reklamlarıyla İlgili Kararını Açıkladı

25 Ekim'de Apple, App Store'da, özellikle "Bugün" sekmesinde ve uygulama listelerinin altında daha fazla reklam göstermeye başladı. O zamandan beri birden fazla geliştirici, uygulamalarıyla hiçbir ilgileri olmadığı için, listelerinin "Beğenebilirsiniz" bölümünde kumar reklamları görmekten şikayet etti.

Bu geliştiricilerden biri, podcast uygulaması Overcast için Twitter'da App Store sayfasında kumar reklamları gösteren bir ekran görüntüsü yayınlayan Marco Arment'ti. Diğer geliştiriciler de aynı sorunu yaşadıklarını bildirdiler. Bu şikayetlerin üzerine Apple, MacRumors'a "App Store ürün sayfalarında kumar ve diğer birkaç kategoriyle ilgili reklamları duraklattığını" söyledi.

Now my app’s product page shows gambling ads, which I’m really not OK with.



Apple shouldn’t be OK with it, either.



The App Store has corrupted such a great company so deeply. They make so much from gambling and manipulative IAPs that they don’t even see the problem anymore. https://t.co/MnNlf7k0kT — Marco Arment (@marcoarment) October 25, 2022

Apple Kumar Reklamlarını Kaldırdı Ama Geri Getirebilir

Apple konuyla ilgili başka bir açıklamada bulunmadı. Teknoloji devinin ilerleyen süreçte tekrardan kumar reklamları sunmaya devam edip etmeyeceği tam olarak belli değil çünkü Apple'ın kullandığı "duraklatma" kelimesi, değişikliğin yalnızca geçici olduğunu gösteriyor gibi görünüyor. MacRumors'un belirttiği üzere insanlar Apple'ı kumar reklamlarını yalnızca uygulama listelerinde sunuldukları için değil, bir bütün olarak sunduğu için eleştiriyor.

Apple, App Store'da yıllardır reklam satıyor ancak Bugün sekmesindeki reklam alanı, Apple'ın editör ekibinin küratörlüğünde bir öneriler listesi için ayrılmıştı. Ayrıca reklamların artık listelerin altında görüntülendiği "Beğenebilirsiniz" bölümü, benzer uygulamalar için öneri kartları içeriyordu. Apple, reklamverenlerin kendi kategorilerinden farklı kategorileri hedeflemesine izin verdiğinden, kumar reklamları geri geldiği takdirde gelecekte App Store'da hemen hemen her yerde görünebilir.

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