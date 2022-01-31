Apple, App Store’da listelenmemiş uygulamaları da gösterecek

Dünya teknoloji devi Apple, uygulama mağazası App Store ile ilgili olarak yeni bir döneme girdi. App Store’da artık kategoriler, popüler uygulama listeleri, öneriler ve arama sonuçlarında görünmeyen listeleri de kullanıcılar ile paylaşacak. Ancak bu uygulamalara erişim yalnızca direkt bağlantı üzerinden sağlanacak.

Apple, artık geliştiricilerin yalnızca doğrudan bağlantıya sahip kullanıcıların erişebileceği App Store aracılığıyla listelenmemiş uygulamaları dağıtmasına izin verecek. Liste dışı uygulamalar, birçok kullanıcı tarafından görünmüyordu. Gizlenmiş uygulamalar yalnızca, Apple İşletme Yönetimi veya Apple Okul Yönetimi tarafından kullanılabiliyordu.

Şirket, bazı özel uygulamaları yalnızca kısıtlı kitleye açıyor ve özel bir bağlantı üzerinden indirilmeye izin veriyordu. Bu sayede uygulama mağazası içerisindeki uygulamalar, herkes için olan genel uygulamalardan oluşuyordu. Birçok şirket ve uygulama geliştiricisi bu gizlenmiş listelerin herkes için kullanılabilir olmasını istiyordu. Bunun nedeni ise gizli uygulamaların epey işlevsel olması.

Örneğin; gizli kalmış uygulamalar; fiziksel etkinlikler ve şirket çalışanlarına özel içerikler ve araştırma projelerinde kullanılabilir.

Türkiye'de Erişime Açıldı

Apple, yeni sistemini Apple Store’un resmi olarak bulunduğu Türkiye gibi birçok ülkede aktif hale getirdi. Ancak, yeni ve eski uygulamaları App Store’da görünmeyecek şekilde bağlantı üzerinden dağıtmak adına geliştiricilerin Apple’a başvurması gerekiyor. Bu süreç bitmemiş uygulamalar içinse geçerli değil.

Yani gizli uygulama altyapısı bir test sistemi gibi kullanılmayacak. Gizli uygulamalara bağlantıya sahip herkes erişim sağlayabilecek. Bu açıdan uygulamalar App Store içerisinde gizli olacak ancak bağlantıyı elde eden herkes sisteme giriş yapabilecek.

Listelenmemiş uygulamalar için inceleme sürecinin ne kadar titiz olacağı ise belli değil, ancak Ars Technica'nın bulguları, yalnızca sınırlı bir kitleye sahip uygulamalar için ayrılacağını gösteriyor.