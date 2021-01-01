Apple, App Store’daki 39.000 Oyunu Kaldırdı!

Apple, App Store’da yer alan 39 bin oyunu kaldırdı. Çin hükümetinin 2016 yılından beri yürürlükte olan bir yasadan dolayı Apple firmasına baskı yaptığı ve bunun sonucunda ise şirketin gerekli şartları sağlamayan oyunları kaldırdığı belirtildi. Oyunların kaldırılması sebebi ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Apple, App Store’daki Oyunları Neden Kaldırdı?

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz haftalarda Çinli iOS uygulama geliştiricilerini ücretli uygulamalarının ve oyunlarının uygulama mağazasından kaldırılma riskinin olduğunu söylemişti. Çin hükümeti 4 yıl önce uygulamaların ve oyunların satışa sunulmadan önce lisanslanmasını talep etmeye başlamıştı fakat geliştiriciler şimdiye kadar lisansa dair herhangi bir sorun yaşamamıştı.

Apple, şubat ayında Çinli uygulama geliştiricilerine uygulamaları ve oyunları için bir lisansa sahip olduklarını kanıtlamaları için 30 Haziran tarihine kadar süre vermişti. Geliştiriciler bunu kanıtlamak için devlet tarafından verilen bir lisans numarasını şirkete bildirmesi gerekiyordu. Şirket daha sonra bu tarihi 31 Aralık’a erteledi fakat temmuz ayında resmi lisansı olmayan binlerce iOS oyun ve uygulamanın güncellemerlini durdurdu. Ağustos ayında ise 30 bin uygulamayı benzer nedenler ile kaldırdı.

App Store’dan kaldırılan oyunlar arasında Assassin's Creed Identity ve NBA 2K20 gibi yapımların yer aldığı belirtildi. Qimai tarafından paylaşılan bilgilere göre uygulama mağazasındaki en iyi 1500 ücretli oyundan 1426 tanesi kaldırıldı. Teknoloji devi ayrıca uygulama mağazasındaki lisans şartlarını yerine getirmeyen 46 binden fazla uygulamayı da sildi.

Apple, temmuz ayında geliştiricileri uygulamalarının yasal gereklililkleri karşılamaması durumunda kaldırılacağı konusunda uyarmıştı. Uygulamaların ve oyunların kaldırılmasının nedeninin 2016 yılından beri yürürlükte olan bir yasadan dolayı Çin hükümetinin Apple firmasına yaptığı baskıdan kaynaklandığı söyleniyor.

Google Play Store’daki Oyunlar Kaldırılacak mı?

Google Play Store’daki uygulama geliştiricileri, lisanslar ile ilgili düzenlemelere uzun bir süredir uyuyor. Bu sebepten ötürü Android uygulama mağazası Google Play Store’da yer alan oyunların ve uygulamaların kaldırılması beklenmiyor.

İddiaya göre Çin hükümeti tarafından yapılan baskı sonucu App Store’daki on binlerce uygulamaların ve oyunların kaldırılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.