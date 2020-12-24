Apple, App Store’daki Binlerce Uygulamayı Kaldırıyor!

Apple, App Store’daki binlerce uygulamanın kaldırılacağını duyurdu. Çin hükümetinin baskıları karşısında daha fazla ayakta duramayan şirketin geliştiricilere yaptığı uyarıya göre uygulama mağazasındaki bazı uygulamalar mağazadan kaldırılıyor.

Apple, App Store’daki Hangi Uygulamaları Kaldırıyor?

Teknoloji devi, The Wall Street Journal tarafından elde edilen bilgilere göre Çinli iOS uygulama geliştiricilerini ücretli uygulamalarının uygulama mağazasından kaldırılma riskinin olduğunu belirterek uyardı. Çin hükümeti dört yıl önce uygulamaların piyasaya sürülmeden önce lisanslanmasını talep etmeye başlamıştı ancak geliştiriciler bu zamana kadar lisansa ilişkin hiçbir sorun yaşamamıştı. Şirket Çin hükümetinin karar verdiği ilk günden itibaren bu uygulamaları kaldırmaya neden başlamadığını açıklamadı.

Apple’ın uygulama mağazasının Çin sürümündeki uygulamaların kaldırılması, Çin’in interneti kontrol altına alma alanında çalışma sıklığını arttırması, Tripadvisor ve 100’den fazla daha birçok uygulamanın uygulama mağazasının Çin versiyonundan kaldırılması talebi ile ortaya çıktı. Cyberspace Administration of China, Tripadvisor ve Çinli geliştiricilere ait diğer uygulamaları işlediği suçları açıklamaksızın yasa dışı olarak nitelendirdi. Tripadvisor ise konu hakkında yorum yapmadı.

Apple, bu ayın başlarında Çinli geliştiricilere ücretli uygulama sunan veya uygulama içi satın alma işlemleri bulunduran geliştiricilerin 31 Aralık 2020 tarihine kadar uygulamalarını lisanslamaları gerektiğini söyledi. ChinaInApp’in CEO’su Rich Bishop, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Anladığımız kadarıyla bu uygulamaların sadece küçük bir kısmı lisans alabilecek. Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerle arasındaki ticari gerilimler sonrasında bu lisansları almayı daha zor bir hale getirdi” ifadelerini kullandı.

Tüm dünyadaki uygulamaları takip eden bir şirket olan Sensor Tower’a göre Apple geçen yıl Çin App Store’unda 272.000 oyuna sahipti. 2020 yılında Çin mağazasından en az 94.000 uygulama kaldırdı. Bu sayı geçen yıl sadece 25.000 oyun ile sınırlıydı. Görünüşe göre bu yıl geçen yıla göre çok daha fazla uygulama kaldırıldı.

Teknoloji devi şu an ayrıca başta Facebook olmak üzere birçok büyük veya küçük ölçekteki şirketten tepki almaya devam ediyor. Veri bilgilendirme kararı alan şirkete gelen tepkiler hakkında bilgi sahibi olmak için Apple’ın veri bilgilendirme kararından sonra gelen tepkileri inceleyebilirsiniz.