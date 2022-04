Apple, App Store'da Güncellenmeyen Uygulamaları Kaldırmaya Başladı

Apple, artık güncelleme almayan uygulamaları kaldırıyor.

Bu karardan etkilenen geliştiricilere gönderilen ve "Uygulama İyileştirme Bildirimi" başlıklı ekran görüntüsü alınmış bir e-postada Apple, "önemli bir süre içinde güncellenmemiş" uygulamaları App Store'dan kaldıracağı konusunda uyarıyor ve geliştiricilere uygulamalarını güncellemeleri için yalnızca 30 gün veriyor.

Apple, e-postada "30 gün içinde inceleme için bir güncelleme göndererek bu uygulamayı yeni kullanıcıların keşfetmesi ve App Store'dan indirmesi için hazır tutabilirsiniz. 30 gün içinde herhangi bir güncelleme gönderilmezse uygulama mağazadan kaldırılacaktır." ifadelerine yer veriyor. Apple, güncel olmayan uygulamaları App Store'dan kaldıracak olsa da önceden indirilen uygulamalar kullanıcıların cihazlarında kalacak.

Protopop Games geliştiricisi Robert Kabwe gibi bir dizi uygulama üreticisi, değişiklikle ilgili endişelerini dile getirdi. Kabwe, Twitter'da Apple'ın Motivoto isimli oyununu Mart 2019'dan beri güncellenmediği için kaldırmakla tehdit ettiğini söyledi.

I feel sick. Apple just sent me an email saying they're removing my free game Motivoto because its more than 2 years old.



It's part of their App improvement system.



This is not cool. Console games from 2000 are still available for sale.



This is an unfair barrier to indie devs. pic.twitter.com/7XNcLfiEcR