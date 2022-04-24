Apple, App Store'da Güncellenmeyen Uygulamaları Kaldırmaya Başladı

Apple, artık güncelleme almayan uygulamaları kaldırıyor.

Bu karardan etkilenen geliştiricilere gönderilen ve "Uygulama İyileştirme Bildirimi" başlıklı ekran görüntüsü alınmış bir e-postada Apple, "önemli bir süre içinde güncellenmemiş" uygulamaları App Store'dan kaldıracağı konusunda uyarıyor ve geliştiricilere uygulamalarını güncellemeleri için yalnızca 30 gün veriyor.

Apple, e-postada "30 gün içinde inceleme için bir güncelleme göndererek bu uygulamayı yeni kullanıcıların keşfetmesi ve App Store'dan indirmesi için hazır tutabilirsiniz. 30 gün içinde herhangi bir güncelleme gönderilmezse uygulama mağazadan kaldırılacaktır." ifadelerine yer veriyor. Apple, güncel olmayan uygulamaları App Store'dan kaldıracak olsa da önceden indirilen uygulamalar kullanıcıların cihazlarında kalacak.

Protopop Games geliştiricisi Robert Kabwe gibi bir dizi uygulama üreticisi, değişiklikle ilgili endişelerini dile getirdi. Kabwe, Twitter'da Apple'ın Motivoto isimli oyununu Mart 2019'dan beri güncellenmediği için kaldırmakla tehdit ettiğini söyledi.

I feel sick. Apple just sent me an email saying they're removing my free game Motivoto because its more than 2 years old.



It's part of their App improvement system.



This is not cool. Console games from 2000 are still available for sale.



This is an unfair barrier to indie devs. pic.twitter.com/7XNcLfiEcR — Protopop Games (@protopop) April 23, 2022

Bu arada, FlickType Apple Watch klavyesinin geliştiricisi Kosta Eleftheriou, Apple'ın uygulamasının iki yıldır güncellenmediği için görme engelliler için özel olarak yapılmış bir sürümünü kaldırdığını söylüyor. Eleftheriou'nun tweet'inde belirttiği üzere bir zamanlar popüler olan Pocket God uygulaması, son güncellemesini 2015'te almasına rağmen hâlâ App Store'da bulunuyor. Geliştirici Emilia Lazer-Walker ayrıca Apple'ın "birkaç" uygulamalarını kaldırdığını bildirdi. Diğer birkaç geliştirici de aynı deneyimi paylaşıyor ve uygulamalarını güncellemek için zamanları olmadığını belirtiyor.

Apple Web Sitesi Üzerinden Geliştiricileri Bilgilendiriyor

Apple'ın App Store İyileştirmeleri sayfasında şirket şu ifadelere yer veriyor:

"Artık amaçlandığı gibi çalışmayan, mevcut inceleme yönergelerine uymayan veya eski olan uygulamaları kaldırmak, uygulamaları değerlendirmek için devam eden sürecimizin bir parçası."

Sayfada bir zaman belirtilmiyor bu nedenle Apple'ın gönderiyi ne zaman yayınladığı veya en son ne zaman güncellediği belli değil.

Bu ayın başlarında Google Play Store da benzer şekilde güncellenmemiş uygulamaları kaldıracağını duyurdu. Android geliştiricilerinin uygulamalarını güncellemek için 1 Kasım 2022'ye kadar süreleri var ancak son teslim tarihine yetişemezlerse altı aylık bir uzatma başvurusu yapma seçeneğine de sahipler. Her iki büyük uygulama mağazasının da eski uygulamaları kaldırması, bazı geliştiricilerin; özellikle de bağımsız stüdyoların zamanla yarışmasına neden olacak gibi görünüyor.