Apple, Apple Card’ın Kullanım Videolarını Paylaştı!

Apple Card’ın ön izleme programının başlangıcıyla aynı zamana denk gelmesi için Apple, yaklaşmakta olan kredi kartının nasıl kullanılacağını gösteren bir dizi video yayınladı. Videolar, uygulama ve kart kurulum işlemlerinden mağaza içinden ya da çevrimiçi olarak ödemelerin nasıl yapılacağına ve ödüllerin işleyişine kadar kartın tüm işlevselliğini gösteriyor.

Eğer ön izleme programına kabul edilmediyseniz, bu videolar sayesinde Apple Card hakkında gerekli tüm bilgileri öğrenebilirsiniz. Daha önce geleneksel bir kredi kartı ya da Apple Pay kullandıysanız, videolardaki bilgiler size gereksiz derecede fazla gibi gelebilir. Ancak bu kartın benzersiz özelliklere de sahip olduğunu, dolayısıyla videolara bakmanızın faydalı olacağını hatırlatalım.

Örneğin hemen alttaki bu video, özellikle fiziksel bir kredi kartına basılmadığında biraz daha karmaşık hale gelebilen 'kart numaranızı nasıl bulacağınız' konusunda size yol gösteriyor. Örneğin, Apple Pay'i doğrudan desteklemeyen perakendecilerden yapacağınız çevrimiçi satın alma işlemlerinde bu ayrıntılara ihtiyacınız olacak.

Aşağıdaki diğer videoda, gerçek zamanlı olarak ne kadar para harcadığınızı size gösteren ve harcalamalarınızı kontrol etmenizi sağlayan, Apple Card’a eşlik eden bir cüzdan uygulamasına genel bir bakış atılıyor. Cüzdan uygulaması üzerinden farklı aylarda yaptığınız harcalamaları görebilir hatta bireysel harcama kategorilerini de görüntüleyebilirsiniz.

Diğer videolar ise, günlük nakitinizi nasıl kullanabileceğinizi, ödemelerin nasıl ayarlanacağını, nasıl yapılacağını ve uygulamanın içinden kartın destek hizmetlerine nasıl erişeceğinizi gösteriyor.

Apple Card’ın ön izleme programı ABD’de başlatıldı. Apple, bu ayın sonlarına doğru Apple Card’ın kapsamlı şekilde piyasaya sürülmesini umduklarını söyledi.