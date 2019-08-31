Apple, 'Apple Watch' Ekranlarını Ücretsiz Olarak Onarıyor

Eğer Apple Watch Series 2 ya da Series 3’e sahipseniz, Apple’ın kısa süre önce duyurduğu ücretsiz ekran onarım programından faydalanabilirsiniz. Çünkü bu akıllı saatlerin ekranlarının köşesinde, kullanıcılar hiçbir şey yapmamış olsa bile bazı durumlarda çatlaklar meydana gelebildiği tespit edildi.

Apple’ın internet sitesinde paylaşılan bir destek dökümanında, "Apple, çok nadir bazı durumlarda, Apple Watch Series 2 veya Series 3'ün alüminyum modellerinde ekranın yuvarlak kenarı boyunca bir çatlak oluşabileceğini belirlemiştir." şeklinde bir açıklama bulunuyor.

Ancak söz konusu çatlama sorununun, yalnızca 38mm ve 42mm’lik Series 2 ve Series 3 model alüminyum akıllı saatlerde ortaya çıkabileceği belirtiliyor.

Yukarıdaki render görüntülerinde olduğu gibi eğer sizin Apple Watch’ınızın ekranında da çatlaklar oluştuysa, Apple’ın ücretsiz ekran onarım programına katılabilirsiniz. Program, garanti süresi dolan akıllı saatleri bile kapsıyor. Yani Apple Watch Series 2’niz varsa ekran onarımı için para ödemenize gerek kalmıyor.

Apple Watch’ların ekranlarında neden bu tarz çatlakların oluştuğu merak konusu ancak Apple konu hakkında detay vermedi. Akıllı saatinizin ekranı sizin hatanız sonucu çatlamış olsa bile, yine de Apple’ın ücretsiz ekran onarım programından faydalanma şansınız olabilir.